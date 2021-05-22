Соседов рассказал о дедовщине над Бузовой и Алехно в белорусском телешоу

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что в телепроекте «Х-Фактор» между ним и звездой «Дома-2» обязательно будут разногласия.

Ольга Бузова приняла решение уехать из России. Об этом певица сообщила в своем Instagram. Дело в том, что артистка стала одной из наставниц мирового талант-шоу «Х-Фактор», которое скоро стартует в Беларуси. Чтобы тщательно контролировать отбор участников на проект, Ольга решила на время сменить место жительства. В проекте в качестве членов жюри также примут участие певец Руслан Алехно, рэпер Сергей Пархоменко (Серега) и музыкальный критик Сергей Соседов. Последний рассказал Sobesednik.ru, с чем именно Бузовой предстоит столкнуться на проекте.

Сергей Соседов был одним из членов жюри украинской версии «Х-фактор» с 2010 по 2015 год. Музыкальный критик в интервью не раз негативно высказывался о творчестве Ольге Бузовой. Однако, как оказалось, Соседов ничего не имеет против того, чтобы звезда «Дома-2» стала наставницей талант-шоу.

– Это решение белорусского телевидения, – говорит 52-летний Сергей. – Ольга же не будет там петь. У каждого из членов жюри будет своя команда, категория участников, с ними будут работать педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры. Там много будет людей.

Соседов прекрасно понимает, что Бузову в проект взяли не за певческий талант.

– Шоу нужны рейтинги, – продолжает критик. – Поэтому туда приглашают людей, которые имеют успех.

– Как ни крути, Бузова – популярный человек, а продюсерам очень важно привлечь аудиторию к экранам.

Это шоу не о том, как кто-то сможет или не сможет сделать из кого-то певца. Поэтому чтобы быть в жюри, Ольге не обязательно уметь петь самой. Она должна понимать задачи шоу. Сможет ли она стать частью этого коллектива, покажет время.

Рэпер Серега – еще один старожил проекта. Однако Соседов уверяет, что никакой дедовщины по отношению к Бузовой и Алехно они устраивать не собираются. А вот жаркие споры между членами жюри, как уверяет критик, обязательно будут.

– Это шоу, мы должны спорить, у нас должны быть разногласия! – делится Соседов. – Принципиальное условие проекта: все исполнители должны быть разные, двух одинаковых быть не должно ни в коем случае. Каждый член жюри будет продвигать свою категорию артистов, желая, чтобы именно его исполнитель победил. Поэтому, конечно, между нами будет конкуренция. Ольге могут не понравиться выступления моих участников, мне – ее. Это все делается на живую нитку!