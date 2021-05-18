"У Бузовой проблемы с беременностью": названа возможная причина операции певицы

Экстрасенс Мариами Циминтия объяснила экстренную госпитализацию телеведущей Ольги Бузовой женской болезнью.

В начале мая Ольга Бузова неожиданно для всех оказалась на больничной койке. Звезда пропала из соцсетей, ее фанаты не находили себе места. А позже сама артистка сообщила, что ей сделали операцию. Правда, о причине хирургического вмешательства в свой организм Бузова решила не распространяться и держит интригу до сих пор. Однако недавняя госпитализация Ольги Бузовой остается одной из самый обсуждаемых новостей шоу-бизнеса.

Какие же действительно могут быть проблемы у Ольги со здоровьем, Sobesednik.ru рассказала экстрасенс, медиум и нумеролог Мариами Циминтия.

Мариами утверждает, что в Ольге много «мужской» энергии, которая помогает ей добиваться больших высот в профессии.

– Но, к сожалению, кроме положительных моментов, у такого мощного энергетического воздействия есть и обратная сторона, – вздыхает наш эксперт.

– У Оли на метальном уровне перекрывается детородная функция, что губительно сказывается на состоянии организма женщины. Это уже кармическое.

Поэтому могут возникать проблемы не только с работой репродуктивных органов, но и гормональным фоном, который очень важно контролировать и вовремя корректировать, что в принципе трудно осуществлять с плотным графиком артистки.

Мариами Циминтия//фото: Instagram

По словам экстрасенса, на текущий момент проблемы по женской части у Бузовой стоят на первом месте.

– Возможно, она именно из-за этого и попала в больницу, – продолжает Мариами. – Но это еще не все. Певица полностью отдается своему делу. Оля очень дружелюбная, талантливая, добрая, хоть и немного депрессивная, она склонна к глубоким внутренним переживаниям и даже легкой истерии.

– А если прибавить к этому эмоциональный накал от работы, получается очень высокий уровень стресса, который приводит к эмоциональным взрывам, психозам и неврозам.

Эксперт уверена, что певицу сильно травмируют негативные отзывы о ней со стороны недоброжелателей, что отражается на ее здоровье.

– Ее умышленно хейтят, травят, малейший промах или неудачу раздувают до трагедии вселенского масштаба, пытаются нажиться на ее имени, обсмеять, – сетует медиум. – Логично, что девушке больно и тяжело. Вот и получается, что внешнее давление усугубляет внутренние страхи, переживания и комплексы Бузовой. Все это наслаивается на ее эмоциональный дисбаланс и переутомление.

У Оли есть комплекс неполноценности, который идет из глубокого детства, когда ее подвергали буллингу. Она всю жизнь пытается этот комплекс побороть. Это транслируется во внешний мир и заставляет людей к ней цепляться, а Оля старается доказать, что она классная и крутая. Получается замкнутый порочный круг.

– По факту Бузова уже всем все доказала. Но у нее такая судьба: вокруг всегда будут два лагеря – одни ее любят и восхищаются, «душат» ее чрезмерным вниманием, а вторые – ненавидят и издеваются.

Экстрасенс также объяснила, почему у Ольги к 35 годам так и не получилось построить крепкую семью.

– Бузова относится к тем людям, которым в первые две декады жизни не везет в личных отношениях, – говорит эксперт. – Как это проявляется, мы все видим на основе неудачного брака певицы и других ее несложившихся отношений. Она, как магнитом, привлекает мужчин, которые будут ею пользоваться. Выглядит это примерно так, как было с Давидом Манукяном, разрыв с которым Ольга действительно долго не могла пережить. Блогер разбил Бузовой сердце. Но это не первый и не последний случай.

Трагичность в личной жизни Ольги продлится до 39-40 лет. Зато в карьере у нее все будет хорошо. Могу сказать, что Бузовой еще предстоит очень большой взлет, который, скорее всего, выведет артистку на международный уровень.

Экстрасенс также утверждает, что очередной взлет в карьере и успех в личной жизни во многом зависит от самой артистки.

– Ольге нужно обуздать свои природные склонности, – рекомендует Мариами. – Например, впечатлительность, депрессивность, нервозность и даже тягу к одурманивающим веществам. Певице стоит избегать алкоголя, наркотиков и сильнодействующих лекарств, что она, собственно, и делает. На нашей эстраде мало кто ведет такой же здоровый образ жизни, как Бузова, и еще меньше артистов заботятся о своем здоровье также, как она. Так что все нелепые слухи и сплетни по поводу того, что артистка попала в больницу из-за злоупотребления алкоголем и другими веществами, – абсолютная ложь!

Если исходить из даты рождения певицы и числа, когда она попала на хирургический стол, можно предположить, что дело в проблемах с кровью и работой сосудов, а также с гинекологией. Что именно послужило причиной, я не скажу, так как не врач.

– Полагаю, плохое физическое самочувствие певицы может быть также связано с тем, что она несколько месяцев назад задумалась о том, чтобы забеременеть, но у нее явно есть с этим сложности.

Артистка встала на долгий и травмирующий путь становления себя как матери, и все её физические проблемы будут связаны с лечением по женской части. Так что поддержим Оленьку, ведь у нее есть все шансы победить и быть счастливой!