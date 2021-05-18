"Делает первый шаг": Манукян снял ролик о болезни Ольги Бузовой

Блогер Давид Манукян, прославившийся романом с Ольгой Бузовой, продолжает подогревать интерес к своей истории любви даже после расставания с певицей.

Так, Дава периодически делает отсылки к их с Ольгой отношениям в своих песнях и даже завел собаку, о которой артистка всегда мечтала.

После того, как недавно Ольга Бузова оказалась в реанимации, Давид снял драматический ролик о девушке, которая лежит в больнице, и ее бывшем парне, тайно передающем ей цветы через врача. В ролике главный герой говорит другу, что все еще обижен на бывшую избранницу, но затем показывает, что только мужская гордость мешает ему снова признаться ей в любви.

Поклонники тут же увидели в видео прозрачный намек на недавнюю ситуацию с Бузовой и ее госпитализацией, многие даже прослезились. Тем более, что в ролике отчетливо прозвучала музыка из песни Ольги «Принимай меня».

– «Сразу вспомнила, что Оля на днях в больнице лежала!», «Он прислал ей цветы, не сказав, от кого», «Она недавно была в больнице, и Дава, наверное, тоже передал букет через врача», «В этом видео он показал, что ему было небезразлично то, что Оля оказалась в больнице, и он ее простил и отпустил. Я уверена в том что он ее навестил», – писали комментаторы.

Похоже, поклонники пары до сих пор искренне надеются на их с Ольгой примирение и только и ждут, когда Дава наконец сделает первый шаг.

Однако далеко не все поверили в искренность чувств Давида. Нашлись те, кто заподозрил в трогательном видео очередной пиар и желание пощекотать нервы фанатам.

– Ну почему нельзя просто быть правдивым? И написать или рассказать об этом? Почему все через намеки? – возмутилась подписчица alina_murzihc. – Может, он послал ей цветы, а может, и нет? А может, просто хайпится опять за ее счёт? Так же как и в Казань ездил... я понимаю, когда блогеры выкладывают что-то, чтобы обратить внимание общественности на ту или иную проблему... но когда так напрямую хайпится на чужих несчастьях... бесит уже реально, хочется отписаться даже.

«Он бы до такого не додумался сразу, – вторили ей другие поклонники Манукяна. – Я думала, мысль пришла уже после. Хоть видос залепил. Но если бы додумался в реальности так сделать – истории бы уже видели».

Что ж, ждем ответного зашифрованного послания от самой Бузовой.