"Эгоистка!": Пока Ольга Бузова в больнице, ее сестра улыбается в камеру

Поклонников возмутила показная радость Анны Бузовой, которая неожиданно похвасталась хорошим настроением.

Второй день Ольга Бузова не выходит на связь. Как сообщает близкое окружение певицы, ее спешно доставили в больницу и прооперировали под общим наркозом. Однако точная причина случившегося до сих пор скрывается. Говорили, что Ольга в последне время жаловалась на болезненную косточку на ноге, которая мешала ей передвигаться. Однако мама Бузовой и ее пиар-директор отказались комментировать исчезновение звезды.

Больше всего поклонников удивила неожиданная реакция родной сестры Оли Анны Бузовой. Та вдруг начала выкладывать фото и видео с очень счастливым лицом, комментрируя, что у нее прекрасное настроение и ей постоянно хочется петь. Несмотря на пугающие слухи, Анна сходила на занятия спортом, и даже похвасталась перед подписчиками своей хорошей растяжкой. Словом, вела себя как ни в чем не бывало и никак не комментировала несчастье, случившееся с сестрой.

– Что с Олей? Почему вы не комментируете? – недоумевали поклонники. А затем сами же себе отвечали: «Может не было операции?», «Ни один "друг" Бузовой не написал ни слова. Ни Киркоров, ни Тимур Батрутдинов???? Все заняты своими делами», «Да Аня всегда была эгоисткой, у них только Оля всем должна и обязана. Хоть бы воздержаться такой пост выставлять, ты людей против Оли настраиваешь, уже начинают думать, что все опять вранье. Хотя тебе на неё наплевать, личные, меркантильные интересы превыше всего».

Многие поклонники Ольги и впрямь решили, что вся эта история с госпитализацией – не более, чем очередной пиар, ведь страница в Инстаграм у Бузовой закрытая, а значит, скандал привлечет к ней еще больше подписчиков.

У самой Бузовой на странице тоже настоящий ажиотаж: фанаты наперебой делают предположения о причинах недуга певицы, называя все, начиная от кисты, до неудачного аборта и перитонита.

Ситуация и впрямь довольно странная, ведь Бузова пропала почти на двое суток и никто не сообщает о ее самочувствии. Невольно вспоминается история с Юлией Началовой, окружение которой тоже долго скрывало причины ее госпитализации, а в это время врачи боролись за ее жизнь...

Мы желаем Ольге скорейшего выздоровления и долгих лет жизни!