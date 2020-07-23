Бузова рассталась с Давой. Ревность или инста-трюк для накрутки подписчиков?

Вот уже месяц поклонники обсуждают странное поведение самой знаменитой пары блогеров – Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Они внезапно прекратили появляться вместе и даже не оставляют лайков под постами друг друга. Внимательные подписчики заметили, что размолвка между влюбленными произошла после того, как Дава выложил в Instagram ролик с другой известной блогершей и своей давней подругой Кариной Кокс. Вместе они танцевали в коридорах торгового центра и выглядели абсолютно счастливыми. Что после этого произошло в отношениях Давы и Бузовой, неизвестно, однако ролик был тут же удален, а число постов в блоге Давида заметно сократилось.

Масла в огонь подлил сам блогер, написав, что его предал самый близкий человек, и все это – из-за денег.

Поклонники также заметили, как быстрый прирост подписчиков и покупка нового автомобиля буквально затмили Даве рассудок. Он начал нахваливать себя, красивого и умного, в своих видео и даже решил набить тату с изображением автомобиля. Такое поведение не могло не сказаться на его отношениях с Бузовой, ведь сама она, несмотря на деньги и популярность, сумела сохранить прежнюю непосредственность и простоту. И, в отличие от своего молодого человека, никогда не хвастается доходами.

Появилась и менее романтичная версия расставания Давы и Оли. Злопыхатели уверяют, что хитрая парочка решила повторить «инста-трюк» рэпера Джигана с Оксаной Самойловой, которые на скандале со своим разводом увеличили доходы вдвое, а потом прилюдно помирились. Мол, Бузова решила имитировать расставание с любимым, чтобы привлечь к себе еще больший интерес. Насколько эта версия правдива, покажет время.