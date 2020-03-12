Плохая примета: Бузова отменила помолвку из-за коронавируса

Певица отменила романтическую поездку в Париж, где собиралась обменяться кольцами с Давой.

34-летняя телеведущая спит и видит свою роскошную свадьбу, об этом недавно обмолвился и ее молодой человек Давид Манукян. Мол, готов жениться, несмотря на разницу в возрасте: он моложе возлюбленной аж на 6 лет.

Оно и понятно: популярность Давы после начала отношений с Олей выросла в разы, резко увеличились и его доходы. Да и за личной жизнью Бузовой теперь следит куда большее количество поклонников, чем раньше.

Говорят, знакомству никому не известного блогера из Новосибирска с богатой и наивной Бузовой поспособствовал его земляк Антон Бо, по совместительству работающий у Оли пиар-директором. И пока влюбленная певица мечтала о романтике и неземной любви, Дава цинично прикидывал размеры будущей прибыли.

Давид Манукян и Ольга Бузова / фото: Instagram

Мама Бузовой Ирина Александровна, по слухам, не одобряет выбор дочери и очень сомневается в искренности чувств Манукяна. Более того, она вообще не уверена, что ему интересны девушки. И, надо сказать, часть поклонников Оли маму поддерживают: говорят, стоит лишь посмотреть на бутафорские поцелуи парня в кадре, где он просто по-братски чмокает Олю в губы и щеки.

Однако она и слушать никого не хочет, ведь Давид каждую неделю осыпает ее цветами и подарками, постоянно называет любимой и красивой.

Не отстает и сама певица. Недавно, например, она собиралась отвезти любимого в Париж и устроить романтических вечер с видом на Эйфелеву башню. Там, по слухам, Оля собиралась устроить что-то вроде помолвки, обменявшись с Давой кольцами накануне его дня рождения 16 марта. Однако из-за эпидемии коронавируса поездку пришлось отменить.

– Сейчас ужас, что творится, – поделилась своими страхами Оля. – Даже страшно. Какую ночь уже не сплю! Берегите себя и свое здоровье. Надеюсь, что скоро это все пройдет, дай Бог!

Поклонники пары усмотрели в этом дурной знак. Мол, таким образом судьба намекает звезде, что торопиться не стоит. Иначе получится также, как в прошлый раз: ожидания окажутся слишком высоки, а молодой человек их не оправдает.

Кстати, Ольга уже несколько недель носит на шее магический кулон в виде рогов буйвола, который наделяет женщину силой, привлекательностью и помогает забеременеть.