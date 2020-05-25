"Шоу закончилось": вместо развода Джиган помирился с женой. Самойлова оттаяла

История с бракоразводным процессом рэпера Джигана, супруга которого не выдержала его пьяных загулов и измен, похоже, может разрешиться мирно. Вчера певец выложил совместное фото с супругой и сыном, пояснив, что он счастлив.

– Сегодня моему сыну Давидику 3 месяца! – рассказал Джиган в своем видео в Инстаграм. – Скоро у нас с Тимати выйдет новый трек про хавчик, ждите! Обещаю порадовать вас новым материалом.

Рэпер признался: его карантин проходит прекрасно. Музыкант-дебошир мирно работает в студии, настроение у него отличное. Ранее в разговоре с Тимати певец рассказал, что в его жизни действительно случились неприятные события: он немного «тронулся умом», у него «сорвало кукушку», в Майями ему якобы подсыпали запрещенные вещества. Но после лечения в реабилитационной клинике он-де смог вернуться к нормальной жизни.

Джиган уточнил, что ему поставили 90 капельниц за 3 недели, он практически оказался на грани жизни и смерти. Со дна рэперу помогла подняться именно супруга Оксана.

– У меня прекрасная жена, – не поскупился на комплименты Джиган. – Она подала мне руку помощи, жена меня спасла.

В последние дни, несмотря на слухи о разводе, Джиган проводит все время с супругой и детьми, пытаясь завоевать звание лучшего отца в шоу-бизнесе. Он искренне надеется, что Оксана Самойлова его простит и заберет заявление о расторжении брака из суда. Недавно они сделали себе одинаковые тату с именем сына, купили детям гигантский аквапарк и посадили огород на приусадебной участке.

Следующее слушание по делу о разводе назначено на 15 июня, но до этого времени сердце Самойловой может оттаять.

Поклонники почти не сомневаются, что Оксана простила супруга и хочет сохранить отношения. Большая часть подписчиков музыканта искренне порадовалась воссоединению семьи, но нашлись и те, кто увидел во всей этой истории с разводом подвох. Многим показалось, что скандальная история была вымышлена, чтобы подогреть интерес публики к творчеству Джигана и блогу Оксаны Самойловой, который уже насчитывает почти 12 миллионов подписчиков.

«Я гордилась Оксаной, что у неё было достоинство...», «Разводиловка. Шоу закончилось!», «Хайпанули, что ли?», «Оксана, ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему!» – писали комментаторы.

Каким будет решение Оксаны – разводиться или мириться, мы узнаем уже через пару недель.