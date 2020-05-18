"Вас держат за идиотов!" Блогер не верит в развод Джигана и Самойловой

57-летний скандальный фитнес-блогер Елена Санжаровская раскритиковала слухи о разводе рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Напомним, несколько недель назад Самойлова публично объявила о своем намерении расстаться с отцом ее четверых детей, который изменял ей и часто уходил в загулы. Однако сразу же после лечения Джигана в подмосковной клинике (по слухам, он пытался побороть зависимость от запрещенных препаратов), Оксана как ни в чем ни бывало продолжила жить с ним под одной крышей.

Супруги вместе гуляют с детьми, готовят еду на кухне и даже засадили приусадебноый участок зеленью, овощами и плодовыми деревьями.

Странную ситуацию прокомментировала Елена Санжаровская. По ее мнению, история с разводом была срежиссирована для того, чтобы Оксана могла больше зарабатывать на рекламе в своем Инстраграм-блоге.

Елена Санжаровская

— Не будьте вы такими наивными, все это был хорошо разыгранный сценарий, — заявила блогер. — Оксана сейчас зарабатывать в своем Инстаграме 5 миллионов в неделю, рубчиков! И получила еще миллион подписчиков. Ну вас держат за идиотов!

По словам Санжаровской, реклама в сториз Оксаны Самойловой стоит 1 миллион 850 тысяч рублей. И посоветовала поклонникам не переживать за ее «несчастную» долю.