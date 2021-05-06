Операция уже проведена: вскрылась правда о тайной госпитализации Ольги Бузовой

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова относится к тем отечественным звездам, кто регулярно делится с миллионами поклонников последними новостями через социальные сети, держа их в курсе всего самого интересного. Однако не так давно артистка неожиданно перестала обновлять свою страницу в социальной сети Instagram, чем не на шутку переполошила фанатов.

Поклонники знаменитости сразу же забили тревогу, решив, что с Ольгой могло произойти что-то плохое. В результате все свои вопросы подписчики и фанаты Бузовой вывалили на ее маму Ирину, пытаясь хотя бы у нее выяснить, куда же пропала их любимая исполнительница. Как оказалось, женщина и сама была сильно удивлена таким ажиотажем вокруг судьбы дочери, поскольку не была в курсе, что с ней происходит. Однако недавно правда о состоянии телеведущей все же вырвалась в публичное пространство.

Поделиться информацией решил пиар-директор знаменитости Антон Богославский, который несколько дней до этого тоже хранил молчание и напрочь отказывался что-либо комментировать. Однако впоследствии Богославскому пришлось рассказать прессе о том, что популярная артистка находится в клинике. «Операцию уже провели», – приводит его слова издание «Дни.ру». Кроме того, мужчина якобы рассказал журналистам, что с Ольгой все нормально, что ее состояние контролируют лучшие медики, которые непременно позаботятся о ней. А вот о том, какого характера была проведена операция одной из самых популярных в России артисток, ее пиар-директор распространяться не стал.

Не рассказывает о причинах произошедшего и о самой операции и Бузова. И это молчание, разумеется, порождает самые разные слухи. Пользователи социальных сетей, к примеру, уже успели состряпать сразу несколько версий о том, что могло привести к столь неожиданной госпитализации поющей ведущей. Кто-то, к примеру, убежден, что исполнительница угодила на больничную койку из-за косточки в стопе, поскольку ранее она уже жаловалась поклонникам на болезненные ощущения при ходьбе и воспаление этого участка. Кроме того, не менее популярной является и версия о том, что у телеведущей появились проблемы со зрением. Впрочем, узнать правду многомиллионная армия Ольги Бузовой сможет, похоже, только от нее.