Психолог о госпитализации Бузовой: "Ольга любит манипулировать своей слабостью"

Госпитализацию Ольги Бузовой не обсуждает разве что ленивый. Многие сочувствуют телеведущей и певице, другие же считают странными активные записи сторис с опухшим лицом и слезами на глазах. Общественность уже обвинила звезду «Дом-2» в симуляции, что очень обидело девушку. Что думает психолог по поводу излишней эмоциональности Бузовой – в нашем материале.

О том, что главная инстадива России попала в больницу, знали лишь самые близкие Бузовой. Подписчики стали бить тревогу, когда их любимица пропала из сторис. Как оказалось, Ольга перенесла экстренную операцию еще 5 мая. Девушка вышла с поклонниками на связь, еле разговаривая и вытирая слезы, и рассказала о своем самочувствии. После нескольких подобных видео общественность начала писать комментарии о том, что Бузова больно активна для перенесшего операцию человека. Ее слезы вызвали у многих не сочувствие, а раздражение. Мы поговорили с клиническим психологом Юлией Барановой, которая объяснила «слезы на камеру» Бузовой.

– Оля очень любит манипулировать своей слабостью и выглядеть жертвой, – считает психолог. – Таким образом она привлекает к себе внимание. Действительно, слабость есть, но все это больше похоже на симуляцию и усиление состояния для жалости. Напрашивается вывод, что она недолюбленная в детстве и очень нуждается в этом. Ей недостаточно просто фанатов, она хочет от них ещё и любовь в виде жалости.

Синдром недолюбленного ребенка – явление в психологии, которое характеризуется наличием проблем во взрослой жизни человека, детство которого было далеко от идеала. Часто этот синдром становится «династическим». Недолюбленный ребенок, будучи взрослым, стремится доказать миру, что он хороший, что он заслуживает, чтобы его любили и принимали.

При этом, добившись успеха, такие люди начинают обесценивать собственные достижения, не позволяя себе быть счастливыми. Внутри их души находится пустота, которая может существовать на протяжении всей жизни, причиняя внутренние страдания – именно поэтому попытки удовлетворить свою потребность в любви будут продолжаться снова и снова, и так до бесконечности, пока она не пойдет к психологу разбираться с этой проблемой.

Вера Седая