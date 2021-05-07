"Пьеса для лохов": фанаты возненавидели Бузову за подлог с операцией

Поклонники не верят в правдивость новости о том, что Ольга Бузова оказалась в больнице по серьезному поводу.

Всего несколько дней назад поклонники известной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой места себе не находили, пытаясь понять причины бесследного исчезновения их любимой артистки из социальных сетей. Более того, когда от пиар-менеджера знаменитости стало известно о том, что поющая ведущая попала в больницу и перенесла операцию, переживания фанатов только усилились.

Но уже сегодня многие из них не верят знаменитости и считают, что история с ее болезнью – не более чем фикция.

Все началось еще в минувший четверг, когда Бузова решила порадовать подписчиков первой «послеоперационной» публикацией в социальной сети. Тогда же артистка решила рассказать миллионам распереживавшихся поклонников о своем самочувствии. Для этого она начала активно публиковать новые посты в разделе stories на своей страничке в Instagram, что, впрочем, весьма характерно для ее манеры вести соцсети.

Причем, телеведущая за весьма непродолжительный период времени успела опубликовать около 20 коротких видео из больничной палаты. На некоторых она плачет на камеру и утверждает, что ей совсем не становится лучше. Но вызвать у ряда фанатов еще больше переживаний не вышло, их ответная реакция имела противоположный эффект.

Сразу после публикации этих кадров многие подписчики поспешили осудить Бузову, раскритиковав ее и назвав ее актерскую игру «дешевой». Некоторые из недовольных, к примеру, никак не могут понять, как вообще можно выставлять свою жизнь напоказ в столь непростой период, рыдая и заряжая армию фанатов негативом.

«Новая пьеса для лохов», «Я в шоке с этой мадам. Хорошо хоть свои походы в туалет не показывает», «Мне кажется, что она даже во время операции просила врачей записать сториз», – пишут скептики.

Отдельное внимание критики Бузовой уделили еще одному показательному моменту – ее макияжу во время записи роликов. В связи с этим у них появился новый вопрос: когда артистка, находящаяся в таком состоянии, успела накраситься. Да и вообще, интересуются они, каким образом ей удалось встать с больничной койки, если, по ее же утверждениям, ей очень плохо. Или все-таки звезде настолько стало легче, что ей удалось не только выйти в эфир, но еще и предварительно накраситься для этого? И выводы, утверждают подписчики, напрашиваются не самые приятные для Ольги.

«Какой трэш. Только что еле губами шевелила, но уже накрашенная и навеселе», «Не верю, Оскар ей не получить», – высказались пользователи.