Канал ТНТ закрыл шоу Ольги Бузовой "ББ-шоу"

Ольга Бузова и Ксения Бородина остались без своего «ББ-шоу», которое выходило ежедневно на ТНТ. Вчера прошли финальные съемки программы, узнал Sobesednik.ru.

Новость о закрытии «ББ-шоу» повергла в шок не только зрителей, но и сотрудников программы. Решение о том, что проект с Бузовой и Бородиной больше не будет выходить на ТНТ, было принято буквально за считанные дни. На этой неделе зрители увидят финальные выпуски программы.

Шоу выходило на ТНТ четыре года. В начале нынешнего года программа изменила формат. Если раньше здесь обсуждались перипетии из жизни участников «Дома-2», то в последнее время героями программы становились обычные люди, у которых, как известно, проблем не меньше.

– Решение о закрытии шоу стало полной неожиданностью, – сообщили источники Sobesednik.ru. – У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше. Чтобы вы понимали, мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом. Программу снимала профессиональная команда во главе с продюсером Татьяной Светловой: они, бедные, даже порой ночевали за кулисами. И вот теперь все они остались без работы.

Главной причиной закрытия программы называют Ольгу Бузову, которая не так давно подписала контракт с ТНТ. А так как шоу делал отдельный продакшн, платить ей двойную зарплату посчитали нелогичным.

«ББ-шоу» будет идти в эфире еще неделю. Зрители смогут увидеть выпуски о проблемах в семье модельера Вячеслава Зайцева, тик-токера Ирины Костылевой и других…

Светина Мария.