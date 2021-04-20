"Зачем Масляков ее в КВН посадил?": Бузова в жюри стала объектом шуток

Ольга Бузова в первый раз была приглашена в жюри КВН. Понятно, что команды не могли пройти мимо такого факта и «подарили» ей несколько острых шуток в ее адрес.

Но надо отдать должное: певица и телеведущая реагировала адекватно и даже сама попробовала сострить на разминке.

Начнем с легкого.

Фронтмен команды «ИП Бондарев», завязывая шнурки, чтобы потянуть время, но при этом сохранить музыкальность конкурса, напел под нос песню Бузовой «Мало половин». Да еще и фирменные движения этой песни руками исполнил.

«А почему в нашем музыкальном конкурсе на лицах некоторых участников минор, а не мажор? – удивился участник команды «Неудержимый Джо». И добавил в адрес Бузовой. – Ольга, позже объясню, что это такое».

«Ну, если Бузова играет, значит, кто-то с парнем расстался. Признавайтесь, кто?» – спросил участник новосибирской команды у девушек, сидящих грустными на полу.

«Бузова!» – хором воскликнули девушки, намекая на недавнее расставание Ольги с Давой.

Переходим к более смачным шуткам.

Участница команды «ИП Бондарев» делает вид, что после стрел со снотворным оказывается в разной степени опьянения. И в крайней стадии, уже при падении на пол, она успевает произнести: «А чего ее в жюри посадили? Она что, в КВН разбирается?»

Зал лег, и кто такая «она», зрителям дополнительно объяснять было не нужно.

Новосибирская команда в одном из конкурсов позвонила по видеосвязи землячке Пелагее, которой на этот раз в жюри не было.

«Я очень хотела, но Александр Васильевич (Масляков. – Прим. Sobesednik.ru) сказал, что будет чисто мужское жюри», – объяснила свое отсутствие певица.

«А-а-а… Да-да-да, так и есть», – поняв, что про Бузову Пелагея не знает, попытался соскочить с разговора фронтмен сибиряков.

«А покажите, кто в жюри», – неожиданно попросила Пелагея.

КВНщик показал всех, но Бузову обогнул камерой сверху.

«Ой, я не поняла, а пятый кто?» – уточнила Пелагея.

«Ягудин», – быстро ответил сибиряк и положил трубку.

Спустя пару секунд ему на телефон уже звонил Ягудин, который бежал на программу и сетовал, что его не предупредили заранее.

Кстати, Бузова этот номер почему-то не оценила и поставила «4», в отличие от остальных членов жюри, отметивших выступление сибиряков высшим баллом «5».

Во время разминки, которая уже второй год проходит в формате розыгрыша различных ситуаций, Бузовой в ее блоке требовалось предъявить участникам команд удостоверение и говорить: «Молодой человек, вам придется пройти со мной».

«А я вообще-то и не против», – ответил новосибирец. И тут же получил от Маслякова комментарий, что это самый ожидаемый ответ.

Дальше было веселее.

«А что, по-другому на концерт уже никак не заманишь», – ответ фронтмен команды «ИП Бондарев». И зал снова лег! Причем Бузова смеялась не меньше других.

«Переверни», – прозвучало в последнем ответе от команды «Красный лис». И шутка тоже понравилась зрителям. А Бузова даже проверила, что держит удостоверение правильно.

Ну и тут наступило время Ольги, и она решила сымпровизировать, сказав те же слова и Маслякову.

«Да пошли, господи!», – нашелся ведущий и проводил Ольгу до выхода со сцены.

Ну и небольшой отжиг произошел на финальной речи Бузовой.

«Сегодня премьера и у меня, и у Александра Васильевича, потому что мы наконец-то встретились», – сказала певица.

«И это большой праздник, Оля!» – вновь блеснул иронией Александр Васильевич под овации зала.

Любопытно, что в соцсетях появление Бузовой в жюри заметили не так сильно, потому что игра получилась действительно неплохой и три команды-дебютантки проявили себя довольно ярко. Но, конечно, совсем не заметить этого факта зрители не могли.

«Бузову приглашают, чтобы над ней угорать? – уточнил один из зрителей и сам же ответил. – Но факт: шутки над жюри обновились».

«Отдельное браво команде «ИП Бондарев» за фразу «А чего её в жюри посадили, она что, в КВН разбирается», – отметил еще один зритель, пожалуй, самую удачную, хоть и на грани, шутку про Бузову в этот вечер.