"Мы закрываем КВН...": СМИ узнали о закрытии компании "КВН-ВЛ" Александра Маслякова

«Клуб веселых и находчивых» за десятилетия своего существования знал массу ярких и в чем-то даже очень «сытых» периодов, а в начале 2000-х передача и вовсе превратилась в культовый центр телевизионного юмора в стране. Однако теперь, судя по всему, Александру Васильевичу Маслякову и его сыну Александру Александровичу придется распрощаться с проектом. Как пишет Telegram-канал MASH, компанию «КВН-ВЛ» Александра Маслякова закроют из-за отсутствия прибыли.

«КВН-ВЛ» является одной из дочерних структур принадлежащей семье Масляковых «АМИК». Эта же компания владеет товарным знаком «КВН» и зарабатывает на правах на трансляцию Высшей лиги КВН, организации выступлений команд, показах и авторских отчислениях за них.

Еще 10 лет тому назад «Лига» была основной кузницей юмористов и комиков в стране, ведь именно со сцены КВН вышло подавляющее большинство актеров самых популярных на сегодняшний день комедийных передач на отечественном телевидении. Однако история успеха КВН, как и многих других проектов, годами демонстрировавших «плавучесть», вероятнее всего, подходит к концу.

Как сообщает MASH, компания «АМИК» приняла решение о ликвидации «КВН-ВЛ». Впрочем, авторские права на торговый знак «КВН» за Масляковым сохраняются, поэтому авторы не исключают, что в скором времени КВН не исчезнет полностью, а просто будет переформатирован в нечто совершенно иное.