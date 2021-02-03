"Бузова скоро начнет выдыхаться": экстрасенс предсказал кризис ведущей "Дома-2"

Расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном (DAVA) остается одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе. Поклонники певицы искренне ей сочувствуют, обвиняя экс-бойфренда звезды во всех смертных грехах. А критики считают, что этот роман изначально был обречен, поскольку больше походил на пиар. Своим мнением на этот счет с Sobesednik.ru поделился экстрасенс, продюсер и бывший участник проекта «Дом-2» Григорий Малиновский.

– По моему личному мнению, вся эта история очень похожа на пиар, – говорит 37-летний маг. – Помимо того, что Ольга – очень уважаемый мною трудоголик, она еще и одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2», а также ведущая этого проекта. Она привыкла делать шоу из своих отношений. На сегодняшний день это в принципе стало трендом у наших звезд – выносить «грязное белье» на всеобщее обозрение.

С точки зрения эзотерики, с самого начала я не видел серьезности отношений Ольги и Давида. По энергетике он был для нее не половиной, а в лучшем случае – одной седьмой.

Посмотрев одно из первых их совместных видео, я сразу понял, что эти отношения фатальны. Они больные. Давид – не тот человек, который способен понимать Олю и быть ей опорой. Оле нужен мужчина, который будет сильнее ее.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном // фото: Instagram

Говоря о причинах расставания с Давой, Ольга заявила, что экс-возлюбленный не только ей изменял, но и поднимал на нее руку. Однако Григорий Малиновский уверен, что такого просто быть не могло.

– С таким же успехом можно сказать, что какой-нибудь Вася Иванов поднял бы руку на Аллу Пугачеву, – продолжает экстрасенс. – Да его бы не стало на этой планете уже через пять минут! Давайте не забывать, что за Бузовой стоит большая команда, которая не позволила бы Давиду обидеть Олю.

Также у мага есть версия, что пара распалась по причине закрытия «Дома-2» – чтобы поддержать интерес к Ольге со стороны зрителей проекта. Как бы там ни было, Малиновский считает: отношения экс-возлюбленных не возобновятся.

– С позиции пиара тут нет логики для примирения, – говорит Григорий. – Эта история очень похожа на ту, что была у нее с бывшим мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым. Все прекрасно знали, что яйца в этой семье были у Оли.

Ольга Бузова с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым // Фото: Global Look Press

Экстрасенс дал свой прогноз развития дальнейшей личной жизни звезды.

– Я еще лет 5 назад говорил, что Бузова встретит своего человека либо в конце 2021-го года, либо в начале 2022-го. Никак не раньше, – уверяет Малиновский. – С тех пор мое ощущение никак не поменялось. Оля очень скоро начнет выдыхаться, а дети, рожденные в этих отношениях с по-настоящему ее человеком, помогут ей обрести второе дыхание.