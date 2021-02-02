"Поменяю всё!": Комиссаров впервые раскрыл детали обновленного "Дома-2"

После закрытия реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ продюсер Валерий Комиссаров обратился к руководству телеканала с предложением выкупить права на когда-то созданный именно им телепроект. О новостях в связи с шоу «Дом-2» Комиссаров рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Обращение на ТНТ я отправил 2 недели назад и жду ответа, – пояснил нам Валерий Яковлевич. – По всем правилам хорошего взаимодействия на такое решение уходит примерно месяц. Для меня совершенно ясно, что у «Дома-2», если его попробуют возродить в нынешнем виде, нет никаких шансов продержаться и трех месяцев.

10 лет назад, когда я его делал, это был уникальный проект – как яйцо Фаберже.

«Дом-2» – это же как второй дом. Учитывая, что сейчас самая главная проблема человечества, – это одиночество.

Ольга Бузова//Фото: Global Look Press

Я набирал героев специальным образом. Май Абрикосов – это романтический герой. Оля Бузова – вечно ошибающаяся, ранимая, но очень сильная девушка, которая хочет любить, а никому это не нужно. Алена Водонаева – роковая красотка. Степа Меньщиков – такой шут, которого нельзя обижать, потому что он говорит правду.

Это же сериалити было! А сейчас? Одинаковые силиконовые женщины с пельменем в губах? Личностей-то нет.

Коко Шанель, когда ее спрашивали, какой костюм должен надеть мужчина, чтобы очаровать женщину, говорила: «Мужчина, который хочет завоевать сердце женщины при помощи костюма, — идиот!» Так и здесь. Силиконовые импланты, накачанные губы или силиконовые волосы – этого мало, чтобы удержать и мужчину, и публику. Ну совсем мало. Женщина должна быть личностью. А в «Доме-2» раньше были удивительные персонажи!

– К слову о персонажах. Есть ли у вас планы вернуть Ксению Собчак или Алену Водонаеву? Какие планы на Ольгу Бузову?

– Теоретически я могу уже сейчас запустить этот проект, чуть изменив его название. Но я-то хочу именно возродить известную марку. Это будет, как птица Феникс. Но для того, чтобы все получилось хорошо, там надо менять все. Место действия, площадку – все тотально.

Ксения Собчак//фото: Global Look Press

Что касается звезд – к ним надо относиться бережно. Они, конечно, стали старше, мягко говоря. Но они могут стать мостиком, так сказать. Легенды еще никому не мешали. Мы же счастливы, что у нас есть Пугачева, Ротару и Лещенко?

Поэтому я буду счастлив пригласить Собчак, если она согласится. Харизму не купишь. Собчак задевает, она интересна.

Я бы, безусловно, оставил жутко популярную Бузову, если она согласится, и, конечно, оставил бы Бородину, если она пойдет навстречу. И Водонаеву я бы тоже был очень рад видеть – она личность, невероятная красотка, у нее есть свой взгляд на мир. И она в хорошем смысле дерзкая. Все остальное – секрет. Будет много новых имен. Но все мало-мальски ценное я, если все сложится, оставлю.

Алёна Водонаева//фото: Global Look Press

– Пишут, что съемки «Дома-2» вот-вот возобновятся. Но о вас в этом контексте ничего не говорят...

– Ну, в таком виде, как сейчас, «Дом-2» может еще пожить – как курица с отрубленной головой еще какое-то время бегает по двору. Решение пока не принято, но у меня есть ощущение, что там по поводу перезапуска есть какая-то растерянность, помноженная на панику.

Они, к сожалению, точно не знают, как это делать. Невозможно ни за какие коврижки стать Пикассо – надо быть Пикассо, – заключает Комиссаров.