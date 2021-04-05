"Не дам в обиду мою семью": Бородина запретила критиковать ее детей

38-летняя телеведущая раздраженно ответила «диванным критикам», которые любят обсуждать недостатки ее дочек. По словам Ксении, поначалу ей было больно и неприятно читать сообщения поклонников, критикующих внешность и таланты ее старшей дочери, которая делаа первые шаги в художественной гимнастике. Однако она нашла в себе силы не обращать внимание на негатив, идущий от посторонних людей.

Бородина рассказала, что с недавних пор не выкладывает видео с выступлений своих детей, потому что в мире есть много людей, которых «хлебом не корми, дай сделать оценку чужим детям».

– Не потому, что я боюсь осуждения, просто это не ваше дело, как говорится, – пояснила Бородина. – Если ты достиг чего-то в жизни, ты можешь меня еще чему-то поучить, если ты в этой жизни ничего не достиг, прости, но твое мнение мне абсолютно неинтересно.

Бородина сообщила всем критикам и советчикам, что у нее есть право блокировать тех, кто пишет неприятные сообщения, или отвечать им грубо.

– Я принимаю то, что я хочу! – заявила Ксения. – Но если кто-то закидывает г...м, ладно меня, моих детей, мою семью, то это я вам точно не позволю сделать. Поэтому вы будете лишены возможности просмотра моей страницы. Я не гонюсь за подписчиками и не дам в обиду свою семью, это факт. Огромное количество хейта было на моего ребенка, и если бы я все это слушала, то не получила бы такого удовольствия от их достижений и побед.

В заключение Бородина призвала всех мам не слушать советчиков, гордиться своими детьми и всячески повышать их самооценку: хвалить, давать надежду, поддерживать и не ругать за незначительные промахи.