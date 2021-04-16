"Над Зайцевым просто издеваются!": Сафронов призвал оставить модельера в покое

Скандал вокруг Вячеслава Зайцева продолжает набирать обороты.

83-летний модельер, который давно уже тяжело болен и практически не покидает своего дома, неожиданно для себя стал звездой «Тик-Тока». Ролики с участием кутюрье, на которых он – в инвалидной коляске, регулярно появляются в интернете.

Самый известный художник страны Никас Сафронов в недоумении от этого.

Никас Сафронов // Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

– Вячеслав сейчас находится в сложном физическом состоянии, – говорит Никас. – И все, что происходит вокруг него сейчас, мне кажется неприличной историей. Ведь он был когда-то законодателем мод, великим модельером.

– Помню, когда в 1985 году я впервые приехал в Италию, мне тогда говорили с восторгом: «У вас есть Зайцев!»

То есть, он уже в то время вышел на международный уровень. Его имя стояло в одном ряду с другими знаменитыми модельерами – Пьером Карденом, Кристианом Диором.

– И сегодня крайне некрасиво выставлять его в таком неприглядном свете. Нужно прекратить издеваться над человеком, который стал частью истории этого мира. Очень грустно видеть его в этих роликах «Тик-Тока».

Сафронов считает, что сын Зайцева Егор сделает все, чтобы сохранить доброе имя отца.

– И сам Егор – очень талантливый модельер, – рассказывает художник. – Работая долгие годы с папой, он взял от него самое лучшее, ценные знания и навыки. И он своим творчеством сделает все, чтобы сохранить о папе добрую славу.