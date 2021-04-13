"Слава Зайцев мучается из-за долгов": раскрыта причина болезни модельера

Второй вечер подряд в студии «Пусть говорят» обсуждают непростую ситуацию, сложившуюся вокруг Вячеслава Зайцева. 83-летний модельер, страдающий болезнью Паркинсона, неожиданно стал звездой «Тик-Тока».

Также выяснилось, что его Дом моды на проспекте Мира находится в плачевном состоянии. На предприятии образовались серьезные долги.

Коллега Зайцева, звездный дизайнер Аника Керимова, уверена: именно финансовые проблемы усугубили и без того непростое состояние великого модельера.

Аника Керимова

– Я не вижу в роликах с участием Зайцева ничего криминального, – говорит Аника.

– Когда мы впервые познакомились с Зайцевым, он мне сказал: «Аника, если хочешь добиться успеха в мире моды, не бойся экспериментов».

Вячеслав Михайлович всегда был новатором. Он всегда шел вперед, использовал все самое современное. Поэтому он не видит ничего страшного в этих роликах в социальных сетях. Ведь сейчас – время Интернета. Наоборот, участвуя в съемках этих видео, наш великий кутюрье старается забыть о проблемах, которых у него немало.

По словам Керимовой, больше всего Зайцев переживает из-за своего Дома моды на проспекте Мира. Он уже несколько лет находится под угрозой закрытия.

– Вячеслав Михайлович вложил в Дом Моды всю свою душу, – вздыхает Аника. – И, конечно, наблюдать за тем, что сейчас его детище погрязло в долгах, ему непросто.

Вячеслав Михайлович уже несколько лет назад начал бить тревогу по этому поводу. Он столько нервов потерял, когда у Дома Моды стали копиться долги. Пытался искать разные варианты выхода из непростой ситуации…

Болезни великого мэтра стали усугубляться именно из-за переживаний по поводу Дома Моды. Мне очень больно наблюдать за этим. Я очень надеюсь, что его сын Егор сможет как-то улучшить ситуацию и тем самым стабилизировать состояние отца.

Хотя, конечно, работать в модельном бизнесе очень непросто. Для его Дома Моды нужен хороший управленец. Пока был молод, Вячеслав Михайлович справлялся. А сейчас… Мне жаль, что такая легенда, как Вячеслав Зайцев, не воспитал преемника – человека, который смог бы продолжить его дело.