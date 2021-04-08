"Разве можно осуждать за Паркинсона?" Поргина рассказала о здоровье Славы Зайцева

Состояние тяжелобольного Вячеслава Зайцева – тема номер один в шоу-бизнесе. Модельер, отметивший на днях 83-й день рождения, теперь чаще появляется не в Доме Моды, а на кадрах роликов в социальных сетях.

Сын Зайцева Егор считает, что его отец попал в руки мошенников, которые хотят завладеть его имуществом. Подруга модельера Людмила Поргина рассказала последние новости о здоровье Вяеслава Зайцева.

– Слава все понимает, – говорит Людмила Андреевна. – Он совершенно адекватный. Ходит плохо. Говорит тихо, но все можно разобрать. Паркинсон – это не значит, что человек в полном маразме. Зайцев все соображает прекрасно.

Но разве кто-то из нас застрахован от того, что у него не будет болезни Паркинсона, Альцгеймера или шизофрении?

Поргина считает, что критиковать Зайцева за ролики в социальных сетях не стоит. Людмила Андреевна думает, что они продлевают ему жизнь.

Людмила Поргина и Николай Караченцов

– Я нисколько не осуждаю Славу за то, что он снимается в этих роликах, – говорит Поргина.

– Поймите, он гений, первый кутюрье из России, который взорвал всю Европу. За что его осуждать? За то, что он болен Паркинсоном? Разве за это можно осуждать человека?

Правильно делает Слава, что не отказывается сниматься. Я Колю (Николая Караченцова – Прим. Sobesednik.ru) специально водила в театры, кино, чтобы он жил полноценной жизнью. Сначала все меня посылали, говорили, что я идиотка. Но потом, когда мы входили в зал, люди вставали и аплодировали смелости человека жить стоя! Так и Славе нужно внимание!