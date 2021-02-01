"Вирус проник в глаза": Поргина рассказала об опасной болезни

Вдова Николая Караченцова опасается осложнений со здоровьем.

В России активно продолжается вакцинация против коронавируса. Многие знаменитости уже сделали прививку от ковида. Но Людмила Поргина вакцинироваться не спешит.

– Я перенесла коронавирус, – рассказывает Людмила Андреевна. – У меня есть антитела. Болела дома, лежала на даче. Невестка привезла мне все необходимые лекарства. Я восстановилась и тут же уехала в Турцию, а там у меня хамам, фитнес, бассейн! Я ела там столько фруктов, овощей. Каждый день делала массаж тела.

У меня было ощущение, что вирус проник мне в каждую клеточку тела, в том числе и в глаза.

Впрочем, вакцинироваться Поргина все же будет. Сделать прививку планирует через три месяца.

– Я ничего не боюсь. Разве по мне не видно? Я должна поддержать свой организм. Могут быть осложнения, если заболею во второй раз. К тому же я мечтаю съездить в Танзанию, на водопады. Посмотреть львов, которые живут в дикой природе. Сейчас поеду на отдых в Дубаи, вернусь и буду думать, когда лететь в Танзанию.