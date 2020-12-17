"Паркинсон погубил": Поргина рассказала о последних днях Гафта

Новость о смерти Валентина Гафта застала Людмилу Поргину на отдыхе в Турции. Людмила Андреевна с актером дружила при жизни. Нашим корреспондентам она призналась: была готова, что Гафт вскоре уйдет из жизни.

– Мы недавно записывали передачу у Андрюши Малахова, посвященную юбилею Оли Остроумовой, – рассказывает вдова Караченцова. – И уже тогда мы все понимали, что жизнь Вали подходит к финалу. Мы с Колей его обожали: он был нежнейшим человеком, невероятной тонкости души. Но он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии.

Когда ему было 85 лет, Валя не мог уже разговаривать, отвечать на поздравления. Поэтому мы все, конечно, знали, что это должно было произойти скоро.

Конечно, очень грустно, – признается Поргина. – Но мы все когда-нибудь уйдем из этой жизни.

Сама Людмила Андреевна посетить похороны актера не смогла. Сейчас Поргина отдыхает в Турции в отеле премиум-класса. По словам актрисы, в Москве на нее «напала тоска», поэтому она решила немедля уехать на отдых.

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Проводить актера в последний путь пришли многие его звездные коллеги. На прощании с легендарным артистом были замечены Михаил Боярский, Григорий Лепс, Никас Сафронов… Последний выразил надежду на то, что наследство Гафта достанется его супруге Ольге Остроумовой. На имущество Гафта может также претендовать его внебрачный сын Вадим Никитин, который живет в Бразилии. Но Сафронов заявил, что на наследство актера он не имеет никаких моральных прав.