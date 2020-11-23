Болезнь Паркинсона на ранней стадии выявит тест у офтальмолога

Исследование показало, что осмотр у глазного врача может привести к раннему выявлению болезни Паркинсона.

Исследование показало, что оценка зрения может привести к раннему выявлению болезни Паркинсона — прогрессирующего заболевания центральной нервной системы, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Его диагноз обычно основывается на таких симптомах, как тремор конечностей, ригидность мышц и нарушение равновесия. Увы, этот подход имеет значительные ограничения.

Проблема в том, что у пациентов обычно появляются все эти симптомы только после длительного прогрессирования недуга со значительным повреждением дофаминовых нейронов мозга. Значит, врачи выявляют таких больных на поздних стадиях болезни. Вместе с тем прогрессирование заболевания характеризуется распадом нервных клеток, из-за которого истончаются стенки сетчатки — слой ткани выстилающий заднюю часть глазного яблока.

Заболевание также поражает микроскопические кровеносные сосуды или микрососуды сетчатки. Эти характеристики, видимые при глазных обследованиях, и дают возможность использовать офтальмологию для исследования глаз на предмет признаков болезни Паркинсона. Впрочем, подобной оценкой могут воспользоваться и подготовленные неврологи.