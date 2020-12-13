Шатилова о смерти "голоса Кремля" Хорошевцева: Из-за Паркинсона у него тряслись руки

Причиной смерти ведущего протокольных мероприятий Кремля Евгения Хорошевцева стало осложнение болезни после коронавируса.

13 декабря в Москве умер «голос Кремля», как называли Народного артиста России Евгения Хорошевцева. Ему было 76 лет. По словам вдовы Хорошевцева, он умер от последствий коронавируса.

Кто такой Евгений Хорошевцев и почему его называли «голосом Кремля»

Евгений Хорошевцев известен не только тем, что его голос сопровождал парады на Красной площади. Артист 20 лет был диктором протокольных мероприятий в Кремле. Например, он объявлял появление в зале (на награждениях правительственными наградами или инаугурациях) президентов Путина и Медведева.

– Последние два года Женя почти не работал, заболел. Сказал мне: «Я ложусь в больницу, операция на позвоночнике». Я ему: «С ума сошел? Зачем, Женька?!» Но он так решил. И вот после этой операции ему стало хуже, к нему явился Паркинсон, – с волнением рассказывает Sobesednik.ru диктор Анна Шатилова, которая много лет работала с Евгением Хорошевцевым, – сначала на первомайских парадах на Красной площади, потом уже, когда Советский Союз распался, они вместе читали тексты с трибуны на парадах 7 ноября.

Анна Шатилова работала вместе с Хорошевцевым//фото: Global Look Press

В последний раз, когда работали с ним, он уже не мог держать текст. Листочки в его руках трепыхались, как на ветру, – отмечает Шатилова. – И текст ему держали редакторы. Ужасно его жалко!

"Слишком рано": Игорь Кириллов отреагировал на смерть "голоса Кремля"

– У Жени был красивый, торжественный голос! – продолжает Анна Николаевна. – Мы стояли с ним на трибуне рядом с мавзолеем Ленина, читали в микрофоны тексты, представляли идущие по Красной площади колонны людей. Женя всегда чувствовал кремлевские куранты, там ведь надо было за несколько секунд до начала боя курантов сказать: «Внимание, говорит Москва! Говорит и показывает Красная площадь!» Его тембр был создан для таких торжеств.

Но по жизни он был веселым, хулиганистым, любил рассказывать анекдоты. Хорошо владел русским языком.

В последние годы Хорошевцеву трудно было держать текст, у него тряслись руки//фото: Global Look Press

А когда стал один вести парады на 9 Мая, то вживую не работал, придумал: весь текст записывал заранее, выверял по секундам, а потом только включал кнопки на магнитофоне. Помню, тогда удивилась: «Жень, ведь техника может не сработать. Что тогда будешь делать?!» Но он справлялся. Конечно, объявляя президентов или награждаемых, он это делал вживую.

Народный артист СССР, диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов тоже опечален уходом своего коллеги.

– Мы мало вместе работали, но, конечно, были знакомы, – делится с нами Игорь Леонидович. – Евгений Хорошевцев для меня всегда оставался величайшим, удивительнейшим мастером своего дела. Те технические новшества, которые он изобрел, записывая себя заранее, сделал, чтобы перестраховать себя. Относился к своему делу ответственно.

Помимо этого, он был замечательным, хорошим человеком. Евгений делал всегда так, как я бы сам хотел делать.

Игорь Кириллов//фото: Global Look Press

– А вы не были конкурентами?

– Боже упаси! Никогда! Как раз он был очень хорошим, понимающим партнером. У него было удивительно качество – чувство локтя партнера. Для меня уход Хорошевцева – большая утрата, тем более, очень ранняя.