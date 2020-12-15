Прощание с Валентином Гафтом. Трансляция Sobesednik.ru

15 декабря столица прощается с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Звезда советского кино последний год жизни был прикован к постели — последствие инсульта, полученного в 2019 году. Его супруга, народная артистка РФ Ольга Остроумова до последнего выхаживала любимого, разрываясь между домом и работой в театре. Прощание с Валентином Гафтом пройдёт в театре «Современник», где он служил с 1969 года. С 10 утра все желающие, родные и близкие смогут проводить народного артиста в последний путь.

Внебрачный сын Гафта Вадим Никити не сможет попрощаться с отцом: из-за пандемии нет возможности прилететь из Бразилии, где проживает Никитин.

Этот год отнял множество жизней, чуть ли не несколько раз в месяц народ провожает любимых артистов. Сегодня зал театра «Современник» встречает траурной музыкой, из динамиков льётся спокойный голос Валентина Гафта, а на сцене десятки букетов, огромных размеров венки. Рядом с усопшим супруга Ольга Остроумова и близкие люди.

Здание театра окружили сотрудники Росгвардии, каждого перед входом на территорию театра строго проверяют.

Одним из первых отдать дань уважения коллеге пришёл народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Я познакомился с Валентином Иосифовичем, когда только пришёл в театр. Для меня было большим счастьем находится в его гримерке, говорить с ним, играть на одной сцене. Мы потеряли такую «могучую кучку» артистов, очень жаль», — сказал артист.

Обычных людей, поклонников творчества народного артиста, также немало, потихоньку подходят, кладут цветы. Пришли проводить в последний путь Гафта и поклонницы Ефремова, те самые, что весь судебный процесс простояли в суде.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также пришёл проститься с народным артистом.

Среди тех, кто пришел возложить цветы к гробу народного артиста, — Александр Раппопорт, Станислав Садальский, Александр Розенбаум. «Этот ужасный год подытожил Валентин Иосифович, сколько жизней ушло. Невосполнимая потеря... Да, каждый индивидуален, но Гафт индивидуальность индивидуальностей. С ним было сложно, он никогда не юлил ни с близкими, ни с коллегами. Сам же был настолько тонкокожий, очень ранимый», — рассказал Розенбаум.

Народный артист РФ Евгений Герасимов во время панихиды рядом с вдовой Гафта на минутку вышел к журналистам поделиться своими воспоминаниями:

— Недавно обсуждали с Ширвиндтом, когда он лежал на больничной койке с ковидом, как много за последнее время ушло столпов. Вспомнили и Валентина Гафта, как Олечка Остроумова за ним на даче ухаживает... и он ушёл».

Началась панихида. Ольга Остроумова держится стойко, сразу за ее спиной — коллега Гафта по театру Лия Ахеджакова.

Потихоньку зал наполняется, все больше коллег присоединяются к панихиде. У гроба по очереди стоят артисты, коллеги Валентина Гафта.

Михаил Боярский простился с народным артистом и поспешил уйти из театра.

Юлия Рутберг немного опоздала на панихиду: «Скажите, могу ли я хоть к Олечке пройти на сцену?» Рутберг, как и ее коллеги, некоторое время стояла у гроба в траурной повязке.

Владимир Машков опустился на корточки у колен вдовы Гафта и, держа ее за руки, приносит соболезнования.

Владимир Машков на прощании с Валентином Гафтом

Во время речи Лии Ахеджаковой, которая заставила смеяться весь зал, включая Ольгу Остроумову, к сцене подошёл Григорий Лепс с букетом роз.

Лия Ахеджакова: «Неоднозначный человек, не всегда приятный, как что скажет... по году мы с ним не разговаривали... Однажды я, будучи ведущей, неправильно его представила, он был оскорблён: «Я с тобой в одном вагоне не поеду!. Как часто я плакала из-за таких наших недопониманий. Мы все время обижались друг на друга. Сейчас плачу и думаю: что же я за дура такая, надо сразу было прощать! Он меня столько раз посылал на три буквы, даже во время спектаклей!»

Народный артист РФ Евгений Миронов произнёс речь и попросил Гафта передать пример Олегу Павловичу Табакову.

Панихида окончена, народного артиста провожают аплолисментами.

На Троекуровском кладбище проходят последние минуты прощания с народным артистом. Зевак, в отличие от похорон Джигарханяна, практически нет, у могилы близкие, коллеги и поклонники творчества Гафта.

Сюда с букетом цветов подоспел народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Ольга Остроумова в последний раз крепко поцеловала супруга перед тем, как его лицо навсегда скрылось за крышкой гроба.