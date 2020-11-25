COVID не подтвердился: Александру Ширвиндту придумали диагноз

Сегодня интернет буквально взорвался от новости о госпитализации художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвиндта с супругой Натальей Николаевной. Даже диагноз обозначали – у обоих обнаружили коронавирус.

– Это неправда, – комментирует Sobesednik.ru директор театра Сатиры Мамед Агаев. – Ширвиндт с супругой сами поехали в больницу. Им предложили на всякий случай госпитализацию, чтобы все четко проверить, все-таки возраст у людей. Так что COVID-19 не подтвердился. Думаю, в пятницу или, в крайнем случае, в понедельник их уже выпишут. Так что ничего страшного не произошло.

А вот сын Александра Ширвиндта Михаил в социальных сетях разместил свое видеобращение, где подтвердил диагноз родителей:

– Ребят, гуляя с Гошей (собака Михаила – прим. ред.) решил поделиться с вами информацией, потому что меня замучили бесконечные звонки разных СМИ. Я читаю в ленте ваши вопросы по поводу состояния моего папы и вот от первого лица хочу с вами поделиться. Все, слава богу, нормально. Действительно, у папы этот жуткий COVID-19, но в очень легкой форме, температура небольшая, легкий кашель. У мамы тоже, она, вообще, беcсимптомна... В принципе, с такими симптомами лечатся дома. Но, учитывая, что папа уже несвежий, и у мамы возраст значимый, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги. Давайте все вместе скажем тьфу-тьфу-тьфу и, надеюсь, папу вы увидите в ближайшее время в нашем новом блоге.