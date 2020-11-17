Похороны Армена Джигарханяна: семья, друзья и поклонники прощаются с артистом (видео)

Сегодня, 17 ноября, Москва провожает в последний путь Народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна. Церемонию решено было провести в открытом формате, в отличие от похорон Михаил Жванецкого, куда из-за опасности заражения коронавирусом пускали далеко не всех. Сначала близкие, коллеги и поклонники простятся с актером в его театре, затем траурный кортеж отправится на Ваганьковское кладбище.

Рядом с гробом Джигарханяна будет находиться его вторая жена Татьяна Власова, с которой Армен Борисович провел свои последние дни. Сын артиста Степан Джигарханян так и не смог прилететь к нему на похороны.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова // фото: архив Степана Джигарханяна

Третья супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он развелся со скандалом три года назад, заявила Sobesednik.ru, что не придёт на прощание, так как не хочет видеть Джигарханяна мертвым.

Среди пришедших проститься с Арменом Джигарханяном наши корреспонденты заметили Бедроса Киркорова, он пришел в спортивном костюме и с лыжными палками, поэтому многие присутствующие не смогли узнать в нем известного исполнителя.

У театра также собрались простые люди, поклонники творчества народного артиста СССР. «Уходят лучшие», – слышится в их беседах.

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На вопрос о том, есть ли в смерти великого актера и режиссера вина его бывшей супруги, скандальной пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, Согомонян сказал: «Мы с Арменом Борисовчием старались оставить эту тему в прошлом, ведь все, что говорила в СМИ она, на 90% – неправда. Но, конечно, стрессы не проходят бесследно. Каждый ошибается».

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Несмотря на имя Джигарханяна и величие его фигуры, нельзя сказать, что на прощании аншлаг. В театре можно насчитать лишь пару десятков людей.

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Отдать дань уважения народному артисту СССР пришли дикректор Московского цирка Эдгард Запашный, актеры Евгений Герасимов и Сергей Федотов, Марк Рудинтшейн, а также заслуженный тренер СССР Никита Симонян. На данный момент церемония прощания длится уже полтора часа, однако представителей театрального мира и селебрити там можно пересчитать на пальцах рук.