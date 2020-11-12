Скандал на могиле Жванецкого: сатирику приписали "чужое" отчество (фото)

Поклонники Михаила Михайловича, похороненного на Новодевичьем кладбище, считают, что родные покойного допустили ошибку.

Похороны Жванецкого, который скончался на 87-м году жизни, прошли в закрытом режиме из-за пандемии. Проститься с писателем смогли только близкие и друзья покойного, в числе которых были вдова Жванецкого – Наталья, а также Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Розенбаум, Клара Новикова и др.

Зато на следующий день после траурной церемонии, когда Новодевичье кладбище заработало уже в будничном режиме, на могилу Михаила Михайловича Жванецкого пришли его многочисленные поклонники. Люди с любопытством разглядывали многочисленные венки, в которых буквально утонула могила писателя-сатирика, расположенная по соседству с могилой режиссера Марка Захарова.

Могила Михаила Жванецкого // Фото: АГН "Москва"

Однако посетители кладбища были шокированы! Дело даже не в том, то на могиле Жванецого, который не скрывал и справедливо не стеснялся своего еврейского происхождения, установлен православный крест. И не в отсутствии памятника – похороны прошли на днях, и монумент, достойный писателя, еще обязательно появится на его могиле.

Поклонники Жванецкого находятся в замешательстве из-за отчества, которое значится на фото на могиле сатирика: Маньевич.

Ведь все знали Жванецкого как Михаила Михайловича, так его называли и в программе «Дежурный по стране», которую он вел на протяжении многих лет... «Это вдова, наверное, перепутала! – возмущается дама пенсионного возраста в белой шляпе. – Никакой он не Маньевич! Откуда это вообще взялось?» «Да это здесь, на кладбище скорее всего напортачили, когда готовили фото, – подключается к разговору мужчина средних лет. – У них тут поток, вот и «прицепили» отчество от другого покойника».

– На самом деле отца Жванецкого звали Эммануил Моисеевич, он был врачом, – ближе всех к истине оказалась молодая девушка, успевшая найти ответ в интернете.

Откуда же взялось это «чужое» отчество – Маньевич? Помочь разобраться в этой загадке Sobesednik.ru попросил близких друзей писателя – Владимира Винокура и Клару Новикову.

Народная артистка РФ Клара Новикова призналась нам, что и сама называла Жванецкого Михаилом Михайловичем. Однако она знала: своего отца писатель звал Мане.

– У евреев часто бывает, что ты Михайлович или Иванович, а на самом деле ты Иосифович, – говорит Клара Борисовна. – Подробно об этом я никогда не расспрашивала ни Михаила Михайловича, ни его маму Раису Яковлевну, с которой была знакома.

Клара Новикова // фото: Global Look Press

Михаил Михайлович много шутил на эту тему, но это были одесские шутки, – добавляет Клара Новикова. – Его обожали в Израиле, с ним там прощались так же, как и здесь, в Москве. Он вырос в Одессе, в еврейском дворе. Его еврейское происхождение было настолько очевидным, что об этом не нужно было говорить.

Владимир Винокур предложил свое объяснение «тайне отчества Жванецкого»:

– Михайлович – по-еврейски Маньевич. А вы думали, он англичанин? – отшутился Владимир Натанович.

И уже более серьезным тоном Винокур продолжил: «Никто не может объяснить, почему Маньевич. Только Миша мог, но он никогда не объяснял. С отцом Жванецкого я знаком лично не был, но много о нем слышал от самого Михаил Михайловича».

Владимир Натанович долгое время дружил с сатириком, однако на похороны друга не пришел. Этот год, увы, стал богат на смерти известных артистов.

Владимир Винокур // фото: Global Look Press

– Я оставляю в памяти живого человека, поэтому на прощания практически никогда не хожу. Не хочу видеть финал, неживое тело. Миша для меня жив, – добавил Винокур. – Миша прав был, когда говорил, как и мой отец: «Все почести при жизни».

Ему нравилась моя шутка, которую я сказал на юбилее: «Что такое юбилей? Это когда много цветов, а ты все слышишь». Он говорил: «Представляешь, Вова, когда случится эта беда, огромное количество людей будут о нас говорить, а мы не будем это слышать и не будем знать, насколько это правда».

Миша гордился своим происхождением и с большой иронией относился к тем, кто переживает из-за еврейства и кому мерещится везде антисемитизм, – признался Владимир Натанович. – Помню, он шутил: «Самая веселая нация – это евреи, и высказывание это придумали евреи».