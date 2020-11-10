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Кира Прошутинская: Иногда Жванецкий понимал, что он гений

Культура и ТВ
07:03, 10 ноября 2020
«Собеседник» №43-2020

Кира Прошутинская: Иногда Жванецкий понимал, что он гений
Михаил Жванецкий // фото в статье: Global Look Press
Михаил Жванецкий // фото в статье: Global Look Press

6 ноября ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Удивительно, но звание народного артиста России он получил лишь в 78 лет, хотя давно уже стал классиком.

Кира Прошутинская, основательница телепрограммы «Дежурный по стране», где почти 20 лет выступал Жванецкий, поделилась с «Собеседником» своими воспоминаниями о нем.

Кира Прошутинская

«Любил гречку, селедочку, котлетки, водочку»

– Знаете, с одной стороны, все это было ожидаемо. Михаил Михайлович давно болел… Но все равно это такая трагедия! – сквозь слезы говорит Кира Александровна. – Наше знакомство с Михаилом Михайловичем состоялось лет 20 назад. Тогда был некий кастинг – Жванецкий выбирал, с кем он будет делать программу «Дежурный по стране». Это название родилось из программы Андрея Максимова «Ночной эфир», где Жванецкий давал интервью. Почему он выбрал именно нашу телекомпанию, не знаю. Возможно, видел какие-то наши передачи. И вот все эти годы работы с ним – радость. Каждая запись передачи для нас была настоящим праздником.

У нас были свои традиции. Например, после программы мы накрывали стол, который называли «самобранкой». Готовили гречневую кашу, селедочку, котлетки, водочку – все то, что любил Жванецкий. Мы садились, и начинались рассказы, истории, воспоминания. Вообще, он умел и любил дружить, поддерживать со всеми хорошие отношения. Безумно любил, когда его хвалили те, кого он уважает. И в этом он был как ребенок или котенок. Когда ему говорили хорошие слова, вытягивался и словно ждал, чтобы его погладили по голове. Но и сам Михаил Михайлович не стеснялся хвалить людей. Однажды он мне сказал: «Кира, вы – женщина с довоенной доброжелательностью».

Поначалу даже не знала, как к этому относиться. С одной стороны, вроде как бы комплимент, с другой – не так молода?!

Помню, мы как-то поссорились: Жванецкий попросил поставить ему кондиционер, мол, жарко. Кое-как я выбила ему кондиционер. Потом он сказал, что ему холодно, выключите. Мы чуть повздорили, потом помирились. Такие смешные воспоминания...

«В жизни он был не такой веселый»

– Мы бывали в гостях у Михаила Михайловича и его жены Наташи. Как же он потрясающе варил раков! Если честно, никогда не понимала, в чем их прелесть. Но он их так готовил, что удержаться было невозможно! Относился к приготовлению очень серьезно, добавлял какие-то фантастические специи.

Впрочем, он ко всему относился серьезно. Ведь в жизни Жванецкий был не очень разговорчивый, не такой веселый человек, как может всем показаться. Очень был во многом ревнивым, как ребенок. И к какой-то машине (хотя сам не водил), и к полному залу у какого-то другого артиста. Нет, это была не зависть, но детская ревность.

Сейчас нашла свою запись в дневниках. Это 5 лет назад на дне рождения у Аллы Пугачевой: «Гремела музыка, выступали незнакомые мне певцы. Было слишком шумно. И мы со Жванецким, сидевшие вместе, практически ложились друг другу на плечи, чтобы что-то сказать и услышать. Михал Михалыч был, как всегда, грустен, отдельно существовал, но при этом наблюдал за всеми…»

Признание в любви

Алла Пугачева: Он сказал есть, и я ем. Хотя раков не люблю

«Я безумно счастлива, что живу в одно время с гением. Правда, чтобы его не баловать, зовут его талантом. У нас так при жизни… Живи долго. Пусть говорят – талант, живи долго. Потом скажут: «Гений». Это я тебе обещаю.

Я мозгами понимаю, что он – гигант. А когда вижу его, сердце кричит: «Маленький ты мой! Что б тебе такое приятное сделать?! Может, накормить чем-то?! Может, налить чего-то?! Слово какое-то доброе сказать?!»

Слава Богу, что Бог дал нам этого человека. Это удивительный подарок для всех нас. Он – удивительный человек! Я его стесняюсь. Я тоже не дура, но рядом с ним стесняюсь сказать что-то лишнее, промолчать не так. Но магическое в нем что-то есть. Он говорил мне: «Это обалденные раки! Ешь!» И я ем. Хотя раков не люблю».

(Из выступления на юбилейном вечере Жванецкого.)

«Боялся оставить жену и сына без средств»

Перед записью каждой передачи «Дежурный по стране» Жванецкий жутко волновался. Я освобождала для него свой кабинет, он там садился и готовился. Это уже тоже была традиция.

Поначалу он сомневался, что вопрос из зрительного зала будет интересным поворотом в передаче. А со временем оказалось, что эта часть стала одним из самых любопытных эпизодов. Но ведь Жванецкий очень обидчивый. Вдруг прозвучит какой-то вопрос, который его ранит?! И мы с редактором, сидя в аппаратной, постоянно боялись, что кто-то спросит о чем-то таком… Но на интересные вопросы он любил отвечать.

Михаил Михайлович столько пахал… как проклятый, столько ездил по стране, чтобы обеспечить свою семью! Так боялся оставить Наташу и сына Митю без средств!

«Он стал уставать, немножко теряться»

Думаю, он ушел из передачи «Дежурный по стране» из-за своего здоровья. Он стал уставать, немножко теряться. Последний год он неважно себя чувствовал. Были проблемы и с глазами, и с сердцем, и с рукой: по-моему, он ее ломал дважды. И бесконечно уважаю, что он вовремя ушел со сцены, это очень важно. У каждого свой срок!

Жванецкий как был масштабной личностью, так и остался. Михаил Михайлович ведь был ни в чем не врун! Настолько какой-то искренний и удивляющийся! Когда у него было хорошее настроение, ему все было интересно.

Мне кажется, иногда Жванецкий понимал, что он гений. Но чаще сомневался, почти всегда был собой недоволен, комплексовал. С каждым годом он становился грустнее и мудрее в своем творчестве, как настоящие гении.

Афоризмы от Жванецкого

Болезнь принимает здоровые формы.

* * *

Одно неловкое движение, и вы – отец.

* * *

История России – это борьба невежества с несправедливостью.

* * *

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

* * *

Качают мышцы, откачивая от мозгов.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «Кира Прошутинская: Иногда Жванецкий понимал, что он гений».

Теги: #Жванецкий

Рубрика: Культура и ТВ

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