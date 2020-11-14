"Я бы не хотела видеть Джигарханяна умершим": Виталина отказалась идти на похороны

14 ноября стало известно о кончине народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Он скончался под утро в возрасте 85 лет. Мы связались с его бывшей женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистка объяснила, почему не считает себя виноватой в кончине артиста, а также рассказала, пойдет ли проститься с бывшем мужем.

О смерти Джигарханяна Виталина узнала от журналистов. Известно, что артист долго болел, близкие рассекретили СМИ, что причиной смерти стал отказ почек. Однако, что именно привело к такому концу, неизвестно.

Армен Джигарханян // фото: Global Look Press

– Я не думаю, что это случилось внезапно, потому что болезни у него были хронические, он тяжело болел последние 10 лет, – рассуждает о причине смерти Виталина. – Ему же 85 лет, последние два года его никто и не видел, с журналистами он также не общался, думаю, мы найдем вскоре ответ на этот вопрос.

– Вы в плохих отношениях с семьей Армена Борисовича. Сможете проститься с ним?

– Во-первых, у него нет семьи, во-вторых, его увезли, чтобы он никогда меня больше не видел и не мог со мной общаться, для этого были созданы все условия. Меня хотели посадить в тюрьму и отобрать все имущество, и придумал это не Армен Борисович. Они просто воспользовались его состоянием здоровья, тем, что он слабый. В отношении его, как я считаю, было совершено преступление.

– Говорили, что именно расставание с вами стало причиной ухудшения его состояния, в том числе упоминали и сахарный диабет...

– Писали, чтобы вину свалить. С сахарным диабетом Армен Борисович жил лет тридцать, думаю. После второго инсульта его перевели на инсулин. Инсулинотерапию я ему начала делать, специалисты меня научили, он сам не мог контролировать. Тем периодом его жизни, в котором была я, я горжусь, за мной нет никакой вины. Он был всегда на виду, прекрасно выглядел, общался с коллегами, друзьями и СМИ, выходил на сцену, – для него главным всегда была работа и востребованность. После этого, через два года, мы увидели его в инвалидной коляске, он не узнавал людей и ни с кем не общался. Самое трагическое – это его состояние в последние годы.

– И все-таки, вы пойдете проститься с ним?

– Не хочу отвечать на этот вопрос. Армен Борисович практически не ходил на похороны, и я не хочу видеть его умершим, хочу запомнить его таким, каким мы все его помнили и любили.