СМИ выяснили причину смерти Армена Джигарханяна

В ночь на субботу, 14 ноября, ушел из жизни известный актер Армен Джигарханян. Известия о кончине 86-летнего народного артиста моментально облетели крупные СМИ и телеканалы. Кроме того, журналистам даже удалось узнать причину смерти актера.

Как пишет «МК» со ссылкой на окружение Армена Борисовича, у артиста отказали почки. Факт его смерти зафиксирован врачами в медучреждении, где Джигарханян находился последние дни, ранним утром субботы. Немногим ранее в театре, где покойный долгие годы находился в должности художественного руководителя, также рассказали о смерти артиста.

Стоит напомнить, Армен Борисович Джигарханян является культовой личностью для отечественного кинематографа. За свою карьеру он снялся более чем в двух сотнях фильмов, в числе которых есть целый перечень кинолент, входящих в так называемый «золотой фонд» отечественного кино. Кроме того, в один из периодов своей жизни актер занимался преподавательской деятельностью, обучая студентов ВГИКа.

В последние годы актер также нередко оказывался в центре внимания СМИ из-за скандальной истории его отношений с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, что могло заметно подкосить здоровье народного артиста.