Скончался известный актер и режиссер Армен Джигарханян

Умер народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщил официальный представитель и друг актера Артур Согомонян, передает ТАСС.

Джигарханяну было 85 лет. Причина смерти пока не уточняется.

«Он скончался сегодня в шесть утра», — рассказал Согомонян.

Джигирханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 2001 году он был награжден званием почетного гражданина Еревана. В 2010 году ему присвоили орден Почета Армении. В 1990-е он преподавал во ВГИК им. Герасимова, а задолго до того окончил Ереванский государственный институт театра и кино, много лет выступал как режиссер и актер театра. В 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Наибольшую известность он получил как актер кино, снявшись в ряде советских и российских фильмов, среди которых «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и сотни других