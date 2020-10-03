Джигарханяну 85! Главная трагедия в жизни народного артиста

Армену Джигарханяну – 85 лет. Юбилей он проводит в компании своей супруги Татьяны Власовой, которая долгие годы его поддерживала и приняла назад после ухода из семьи к Виталине Цымбалюк-Романовской. Ошибку свою народный артист смог исправить, построить что- то новое на развалинах семейного очага, но одно страшное происшествие Армен Борисович вернуть не сможет – в возрасте 23 лет ушел из жизни его единственный ребенок – дочь Елена.

Армен Борисович и Татьяна Власова воспитывали в браке двоих детей, оба от предыдущих отношений супругов. Мать Елены умерла, когда девочке было два года – актриса Алла Вановская страдала генетическим заболеванием – хореей. Последние свои дни женщина провела в психиатрической клинике.

Татьяна воспитывала Елену, как свою. Когда дети выросли, супруги разменяли свою квартиру и купили каждому из наследников по собственной.

В последний раз Армен Борисович видел свою дочь после репетиции в театре Маяковского, куда он ее и пристроил. Елена попрощалась с отцом и поспешила к молодому человеку, который недалеко ждал ее на машине. По рассказу Татьяны Власовой, родители того парня начали искать его, когда он не появился дома, нашли в гараже, его и Елену бездыханными в машине. Молодые люди отравились выхлопными газами.

– Я была в Норвегии, 23 числа мне позвонили и сказали, что Лена погибла, – вспоминает Татьяна Власова. – А Армен Борисович потом рассказывал, как 22 декабря после генеральной репетиции вышел с ней из театра, и она уехала с молодым человеком. После похорон Армен Борисович вылетел ко мне в Норвегию, врач посоветовал. Он принимал лекарства, подавляющие депрессию, был вялым несколько дней.

Сам Армен Джигарханян об этом периоде в жизни особо не распространяется, однажды дал интервью и сказал, что хотел ребенка от Татьяны, пытался с ней поговорить, но ее мать была против.

– Это смешно, – ответила Власова. – Он со мной не говорил, да об этом не говорят, ребенок просто рождается. Родить не получилось, как он сам говорит, Бог не дал.

Подготовлено при помощи передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1»