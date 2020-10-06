Армен Джигарханян просил жену: "Если решусь на бенефис, ударь меня по голове!"

3 октября Армену Борисовичу исполнилось 85 лет. Праздник он отметил в узком кругу: с любимой женой Татьяной Власовой и несколькими близкими друзьями. Оказалось, что легендарный актер не любит помпезности. Об этом нам рассказал его сын Степан Джигарханян.

– Исторически сложилось, что Армен Борисович никогда не отмечал свои личные праздники: дни рождения, премьеры, получение званий, – рассказывает Степан. – У него была фраза, которую я запомнил на всю жизнь. Когда отец видел по телевизору, как проходят бенефисы по случаю дней рождения, говорил Татьяне Сергеевне такие слова: «Если у меня когда-нибудь возникнет мысль отметить юбилей таким образом, возьми что-нибудь тяжелое и ударь меня по голове». На моей памяти его праздники мы никак не отмечали. Мой день рождения праздновали, сестры – тоже. А вот день рождения Армена Борисовича – никогда. Во всяком случае, я не помню, чтобы по этому поводу устраивали банкет, собирали гостей.

По словам Степана, Джигарханяну физически некогда было праздновать. День рождения Армена Борисовича – в начале октября. В это время в театре самая горячая пора.

– Почти 30 лет жизни он отдал Театру имени Маяковского, – говорит Степан. – Армен Борисович был загружен по полной: спектакли, репетиции... Если не был занят в театре, снимался в кино. Бывало, что в этот день он гастролировал. И так получалось, что его физически не было в Москве.

К 85-летнему юбилею Армен Борисович подошел в неплохой форме. Он активно следит за мировыми новостями и не забывает про любимый футбол. Рядом с ним – любимая супруга Татьяна Власова, которая нежно и трепетно ухаживает за мужем.

– Они живут душа в душу, радуются каждому прожитому дню, – говорит Степан. – Конечно, в юбилей отца мне хотелось быть рядом с ним. Но пандемия смешала все карты. Мы находимся на разных континентах. Мой прилет в Москву планировался еще в начале сентября, но не вышло. Конечно, в этот день я позвонил Армену Борисовичу, поздравил. Помимо этого, послал обширное видео-обращение, подвел очередной итог наших жизненных путей, которые в свое время разошлись. В конце обращения отдал ему приказ дождаться меня в добром здравии во что бы то ни стало. Конечно, приготовил подарок, но его суть раскрывать не буду. Вручу, как окажусь в Москве. При первой возможности постараюсь это сделать.