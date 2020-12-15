"Примерки, грим, ресницы": Лепс пристыдил звезд, не пришедших проститься с Гафтом

Проводить народного артиста пришли много коллег из театрального мира и мира шоу-бизнеса. Григорий Лепс долго ждал своей очереди положить цветы к гробу Валентина Иосифовича. По его словам, они не были близкими друзьями, однако всегда могли перекинуться добрыми словами, встречаясь на тех или иных мероприятий.

— Я не мог не прийти на прощание, к сожалению, не успеваю поехать на кладбище. Сожалею, что не увидел некоторых наших коллег по цеху, они обязаны были здесь быть, проводить такого артиста. У них, видимо, дела: примерки, грим, ресницы, наряды...