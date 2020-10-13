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"Это мизер!": Поргина впервые раскрыла точный размер своей пенсии

Культура и ТВ
07:16, 13 октября 2020

"Это мизер!": Поргина впервые раскрыла точный размер своей пенсии
Людмила Поргина // Фото: Global Look Press
Людмила Поргина // Фото: Global Look Press

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, пожаловалась ни низкую пенсию, которой ей хватает далеко не на всё.

Размер пенсии Людмилы Поргиной не обсуждает только ленивый. Вдова Караченцова призналась, что получает ежемесячную надбавку от государства, составляющую 30 тысяч рублей. Скандальный блогер Лена Миро потребовала лишить Людмилу Андреевну такой почести. Мол, ни одной значимой роли в ее исполнении Миро не помнит.

Корреспондент Sobesednik.ru выяснил, что об этом думает сама Поргина.

– У нас у всех маленькие пенсии, – вздыхает Людмила Поргина. – Это ненормально! На Западе пенсия составляет 80 процентов от зарплаты. А у нас посчитайте... сколько? На нашу пенсию человек может поехать отдохнуть за границу или даже в Крым, Сочи? Смешно!

Что это за пенсия в 18-20-23 тысячи рублей? – возмущается вдова Николая Караченцова. – Как можно прожить на эти деньги?

Если ты один, тебе нужно заплатить за квартиру и купить продукты! А если ты еще захотел в театр, ты никогда в него не пойдешь! Потому что у тебя нет возможности заплатить 7 тысяч за билет!

В интервью Sobesednik.ru Людмила Поргина впервые озвучила размер своей настоящей пенсии. До этого вдова Караченцова никому не рассказывала, сколько она получает каждый месяц.

– Я не знаю, о чем думает наше государство, – говорит Поргина. – Я получаю 23 тысяч пенсию, плюс – 30 тысяч надбавка. Итого моя пенсия составляет 53 тысячи рублей ежемесячно. Всё!

При этом у нас есть миллионеры-миллиардеры, которые не понимают, как живут простые люди. Я разговаривала с некоторыми из них. Они далеки от реальности. Они не содержат приюты, не помогают бедным пенсионерам. Они живут в другом измерении, на другой планете, – считает актриса.

– Вам вашей пенсии хватает, чтобы прожить?

– Нет, конечно. В прошлом году была годовщина со дня смерти Коли. Слава тебе Господи, что одна фирма из любви к моему мужу поставила памятник бесплатно. А где бы я брала на него деньги? А потом я поехала по тем местам, в которых мы с Колей любили проводить время. Сначала полетела в Дубай, где мы с ним зимовали. Потом – в Турцию, где отдыхали. После этого я отправилась в Париж, где проходили наши гастроли. Там я встретилась с Пьером Карденом, которому исполнилось 97 лет. На какие бы деньги я это сделала, скажите? На пенсию?!

Напомним, ранее художник Никас Сафронов назвал размер пенсии, которая, по его мнению, была бы справедливой и достаточной для Людмилы Поргиной. Живописец озвучил сумму в 150 тысяч рублей. Часть представителей шоу-бизнеса восприняла эту идею в штыки. Однако сама Поргина согласилась, что 150 тысяч рублей – нормальная пенсия. Вдову Караченцова поддержал и критик Сергей Соседов.

Теги: #Пенсии #Караченцов #Знаменитости #Лена Миро #Никас Сафронов #Людмила Поргина #Сергей Соседов #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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