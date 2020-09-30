"Жена Караченцова – это заслуга?": Миро требует отобрать у Поргиной большую пенсию

Блогер возмутилась, что вдова прославленного актера Людмила Поргина получает надбавку в 30 тысяч рублей за звание Заслуженной артистки РФ.

Скандальный блогер Лена Миро, которая исторически не выбирает выражений, с удивлением узнала, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина является Заслуженной артисткой РФ и получает ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей. И возмутилась этим фактом. По мнению Миро, зрители с трудом вспомнят хоть одну роль Поргиной, кроме как роль жены Николая Караченцова.

«Мужику, пропахавшему всю жизнь на тяжёлом производстве, не то что такой надбавки к пенсии, ему и самой такой пенсии даже близко не видать. Врачам, воспитателям детсадов, строителям – тоже, как, впрочем, и всем остальным простым смертным: вам, вашим родителям», – подкидывает дровишек в костер блогер.

Пост Лены Миро ее читатели поддержали почти единодушно.

«Меня всегда удивляет, почему лицедеям такие почести? Чем они лучше учителей, врачей, работяг? Особенно сегодняшние, непонятно за какие заслуги получившие звания», – рассуждали подписчики.

«Звания – аванс за лояльность, чтобы в нужный момент тявкали по бумажке, что прикажут. У лицедеев есть аудитория», – добавил фолловер.

«Тридцатка у них надбавка. Времена тяжелые – со всех налоги дерут, пусть и с этих поснимают все. Не у станка стояли», – затараторила аудитория.

Напомним, что звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается профессиональным артистам, режиссёрам, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы и т.д., которые получили общественное признание, и успешно работающим в области искусства 10 и более лет.