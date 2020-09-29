"Ток-шоу должны существовать!": Поргина высказалась о закрытии передачи Малахова

Вдова Караченцова пришла в ужас, узнав об эксгумации трупа Магомаева.

Малахов, Борисов и Кудрявцева могут остаться без заработка. В Общественной палате вскоре рассмотрят вопрос о закрытии ток-шоу, ведущими которых они являются. Чиновники считают: мол, негоже за государственный счет рыться в грязном белье звезд. Людмила Поргина с этим согласна.

– Многие передачи превращаются в копание в грязном белье, – возмущается Людмила Андреевна. – Ко мне часто подходят на улицах люди и говорят: «Сколько можно обсуждать, кто кому дал и кто от кого родил. Это же противно! Неужели не могут другие передачи снимать?»

Поргина и сама не раз становилась героиней ток-шоу. В студии ей неоднократно приходилось сражаться с «любовницами» ее легендарного мужа – актера Николая Караченцова. Поэтому закалку артистка уже приобрела.

– Крови мне на ток-шоу попили много! – вздыхает Людмила Андреевна. – Когда Коля был жив, было легко с этим справляться. Он все понимал и, когда появлялась очередная дама, говорил: «Безобразие! Хочешь, я пойду и скажу, что ничего между нами не было?» На одно такое шоу я его привела. Но когда у Коли не осталось сил, я перестала его трогать и тревожить. Разве мы одни пострадали? Когда умер Муслим Магомаев, некая дама пришла в студию и потребовала эксгумации трупа, уверяя, что родила от него дочь! Как противно! Это какой-то маразм, понимаете?

Впрочем, Поргина уверяет: несмотря ни на что, ток-шоу Борисова, Малахова и Кудрявцевой нужно оставить.

– Ток-шоу должны существовать, но только семейные проблемы – кто и с кем спит, кто от кого родил – не должны обсуждаться, – говорит Поргина. – Хочется, чтобы личную жизнь оставили в покое. У каждого можно найти в списке деяний и плохое, и хорошее. На ток-шоу должны подниматься другие темы. У Андрюши Малахова, когда он начинал, были специальные передачи об инвалидах. Он меня всегда звал на такие эфиры: «Люда, надо помочь. Приедет мэр, приедут врачи». И я с радостью шла к нему в программу, даже денег не просила. Потому что мне было важно поддержать человека, который оказался в трудной ситуации.

Поргина уверяет: сейчас она появляется только в тех программах, темы которых ей интересны.

– Я вчера снималась в программе «ДНК», где освещают моральную сторону вопроса, – продолжает Людмила Андреевна. – Мы живем не в лучшие времена. Происходит большое обнищание, у людей маленькие пенсии, зарплаты. При этом женщина рожает семерых детей и считает, что мужик будет ее обеспечивать до конца дней. Когда я слышу подобные истории, хочется сказать: «Не туда смотрите!»

Людмила Андреевна не скрывает: участие в программах приносит ей неплохой доход. Впрочем, Поргина признается, что уже не такой, как раньше. Оказалось, что гонорары за съемки в ток-шоу понизились.

– Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много, – вздыхает Поргина. – Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает. Поймите, я иду на телевидение не из-за денег. Я прихожу общаться с режиссерами и актерами, которых давно знаю. Когда занималась Колей, была оторвана от жизни. А сейчас у меня есть время. И я иду на ток-шоу, чтобы поговорить, вспомнить какие-то моменты и успеть сказать хорошие слова тем людям, которые действительно этого заслуживают.

Важно

«Баталовым вернут наследство!»

Поргина следит за развитием событий в семье покойного Алексея Баталова. Недавно выяснилось, что вдова артиста лишилась огромного наследства. Теперь им владеет актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин. В актерской среде эту пару называют «охотниками за квартирами». К вдове Баталова Гитане Аркадьевне они ходили, как на работу.

– Конечно, Гитана находится в угнетенном состоянии, – уверяет Поргина. – Но наследство им, я думаю, отдадут. Это просто безнравственно, так быстро все переоформить на себя. Воспользовались доверчивостью пожилого человека. Просто безобразие! Сейчас идет следствие. Но, думаю, что никаких нарушений со стороны Наташи и Миши не найдут, потому что все документы оформлены правильно. Но на каком основании Дрожжина и Цивин это сделали? Есть дочь Лёши от первого брака Надежда, которая следит за Гитаной и за Машей. Неужели вы думаете, что Наташа или Миша будут сидеть и за ними сопли вытирать? Конечно, это делает дочь от первого брака!

Но я думаю, они все-таки перестанут ходить так усиленно на прощания с выдающимися актерами, – считает Людмила Андреевна. – Наверное, им будет несколько неловко теперь. Хотя они не единственные. Сколько таких ситуаций! Люди умирают, а их квартиры достаются не родственникам, а Тютькиным! Это ужасно! Мы с Колей все наследство завещали сыну: у него трое детей, невестка. Им наше имущество пойдет во благо!

Ольга Васильева