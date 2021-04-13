Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу "Дом-2"

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась быть ведущей шоу «Дом-2», которое собираются перезапустить на телеканале «Ю». Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Бузова — прямая ассоциация с проектом на телеканале ТНТ, «поскольку именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является». Руководство канала никогда не выступало против участия Бузовой в проектах конкурентов, однако «вести «Дом-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация».

Отмечается, что, по слухам, Бузовой якобы выплатили 30 миллионов рублей за то, чтобы та не переходила на другой телеканал. Однако собеседники издания заверили, что деньги в этой истории не фигурировали, так как Ольге пообещали, что создадут под нее еще не один новый проект на телеканале ТНТ.

Сообщается, что на проекте уже вовсю идут съемки, но получится ли у создателей вернуть былую популярность шоу без ведущей, которая была олицетворением передачи, сказать сложно.

Ранее стало известно, когда и на каком канале выйдет «Дом-2» в 2021 году. По сообщениям СМИ, новые выпуски «Дома-2» появятся в апреле на канале «Ю». По словам источников, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников.