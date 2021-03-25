Стало известно, когда и на каком канале выйдет "Дом-2" в 2021 году

Подробности выхода новых выпусков реалити-шоу «Дом-2» раскрыло издание StarHit, опираясь на слова своего источника.

Проект закрыли в декабре 2020 года после 16 лет в эфире. Телеканал ТНТ объяснил отказ от шоу низкими рейтингами и новой концепцией эфира в сторону комедийных программ и сериалов.

Реалити-шоу, в котором под круглосуточным наблюдением камер участники строили любовь, в свое время было одним из рейтинговых проектов на российском телевидении. За время существования в шоу приняли участие более 2300 человек.

По сообщениям СМИ, новые выпуски «Дома-2» появятся в апреле на канале «Ю».

«Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие», – рассказал источник. По его словам, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников.

«Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков», – уточнил источник.

Ранее продюсер и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ. По его словам, «Дом-2 был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы».

Комиссаров считает, что контент, который он когда-то закладывал в основу «Дома-2» и потом 10 лет продюсировал, полностью утерян. Однако уверен, что может дать шоу второе дыхание и возродить к нему былой интерес.

Пока неизвестно, имеет ли Валерий Комиссаров отношение к возрождению реалити-шоу на канале «Ю».

Каверин Дмитрий