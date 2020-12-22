Дмитрий Соколов: "Дом-2" закрылся. И мы счастливы!

Впервые захотелось прокричать эту финальную фразу вместе с героями. Все мои знакомые и весь интернет приняли эту новость как новогодний подарок в конце чудовищного 2020-го. Наконец-то исчезнет самое постыдное, несмешное, бесконечное фрик-шоу на ТВ. Когда попадешь на него случайно, оно обжигает. Хочется тут же отключить телевизор, чтобы кто-то из домашних случайно не застал за этим просмотром. Я лично знаю только одного человека, который смотрит «Дом-2» постоянно. Наша консьержка в подъезде. Но у нее это профессиональное. За нами – обитателями дома 9 – она точно так же наблюдает и знает, кто с кем чего. А потом на пару со своей сменщицей заочно казнит всех на своем лобном месте у подъезда.

Ведущие, конечно, говорят, что объявление о закрытии – пиар и ребрендинг, что проект будет жить. Но телеграм-каналы уверяют, что все серьезно. Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, набивший руку за 8 лет в Роскомнадзоре, уже поставил свою запретительную подпись. Говорят, последние годы «Дом-2» смотрят все меньше народу. Рейтинги летят вниз, а смета вверх. Но это не значит, что вся аудитория перебралась на канал «Культура». Просто само влияние шоу вышло далеко за пределы периметра.

Его бывший участник Олег Майами стал примером самой стыдной российской попсы и выступает на «Первом» в «Голосе». Виктория Боня запрещает вышки 5G и Билла Гейтса вместе с Никитой-«бесогоном». Ольга Бузова – самый популярный человек из России в инстаграме. А другая ведущая «Дома-2» недавно боролась с Путиным на президентских выборах. Это шоу утратило монополию на трэш. Хочешь драк в эфире – включай Соловьева. Польских журналистов там лупят, теряя микрофоны-петлички, точно так же, как Николая Должанского у бассейна. «Дом-2» будет закрыт, но дела и тела его – живее всех живых.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «"Дом-2" закрылся. И мы счастливы!».