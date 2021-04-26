"Мне очень больно!": Бузова расплакалась из-за нового удара ТНТ

Новость о том, что канал ТНТ решил закрыть шоу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, потрясла не только зрителей, но и самих ведущих. Судя по всему, к такому повороту событий они были явно не готовы.

Вчера Бузова сняла два последних выпуска программы, а после не могла сдержать слез.

– В гримерке я могла быть в истерике, но каждый раз собиралась и выходила в студию, потому что безумно люблю свою работу, – заявила Ольга. – Это не просто работа, а большая часть моей жизни.

– Мне очень больно, но мы уходим красиво. Правда, больно. Потому что мы уходим с шикарным рейтингами, с шикарными героями, с шикарным контентом…

Рейтинги у «ББ-шоу» были действительно весьма солидными. Не каждый проект на ТНТ может похвастать такими цифрами. Впрочем, руководство программы решило от нее отказаться.

Однако Бузова без работы не останется. Напомним, что не так давно Ольга подписала контракт с ТНТ. Поэтому в ближайшее время на канале появится другой проект с ее участием.

– Я на позитиве и знаю, что все у нас всех будет хорошо, – заявила Бузова.

– Но я не знаю, как можно сегодня не плакать, когда заканчивается история – большой этап твоей жизни, в который ты был вовлечен и отдавался на все сто процентов.

Напомним, что последние выпуски программы выйдут на этой неделе. Зрители увидят шоу, посвященные проблемам в семье Вячеслава Зайцева, тик-токера Ирины Костылевой и других.

Весина Мирослава.