5 женихов для Бузовой: кто из звезд подходит ей больше всего

После расставания с Давой к Ольге выстроилась целая очередь из потенциальных претендентов на руку и сердце. Мы присмотрелись к кавалерам.

С тех пор, как Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном (DAVA), поклонники не перестают за нее переживать. Сама же артистка только подливает масла в огонь, делясь со всеми своими страданиями как в соцсетях, так и на публичных мероприятиях. К примеру, на недавнем праздновании своего 35-летия певица призналась, что «еле стоит на ногах». Но все же нет худа без добра, так как очередь из знаменитых потенциальных женихов не заставила себя долго ждать. Топ-5 мужчин, проявивших интерес к одинокой Ольге, а также тех, с кем артистке уже приписывают роман, составил Sobesednik.ru.

Жених №1: Родион Газманов

Сын Олега Газманова Родион в свои 39 лет ни разу не был женат. Свою личную жизнь артист скрывает от общественности. Также Родион раннее не был замечен за обсуждением любовных отношений своих коллег. Но после расставания Ольги с Давой Газманов внезапно решил поддержать Бузову в соцсети.

– Чисто по-человечески сочувствую Оле, которой все никак не удается найти крепкое мужское плечо, – посетовал певец.

Прочитав этот пост, мачеха Родиона – жена Олега Газманова Марина, предложила пасынку самому приударить за Бузовой.

– Я уже стихи писал – не реагирует, – разоткровенничался певец.

Жених №2: Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова

Мужской интерес к Бузовой возник и у сына Никаса Сафронова Луки Затравкина. Молодой человек весом 250 килограмм признался, что Ольга давно ему нравится, но против их союза всегда выступал его знаменитый отец.

– Когда я ему впервые рассказал о своей симпатии к ней, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы не случилось горе в семье, – рассказал нам 31-летний Лука.

Несмотря ни на что, Затравкин готов стать отцом будущего ребенка певицы.

Жених №3: Никита Джигурда

Несмотря на то, что звезда фильма «Любить по-русски» женат на фигуристке Марине Анисиной, он признался, что не прочь оказаться с Бузовой на необитаемом острове. Произошло это после того, как Ольга вызвалась стать новой ведущей программы «Последний герой». Узнав об этом, Никита сказал, что «любит Олюсю» и готов стать ее соведущим.

Жених №4: Дмитрий Соловьев

Призер Олимпийских игр, фигурист Дмитрий Соловьев стал известен широкой публике благодаря участию в проекте «Ледниковый период» в паре с Бузовой. Поклонники певицы тут же заметили искру между Ольгой и Дмитрием, но фигурист всячески пытался развеивать эти слухи и даже показал всем свою возлюбленную, керлингистку Анну Сидорову.

Однако в день рождения певицы спортсмен оставил ей настолько трогательное послание, что у общественности вновь закрались мысли о том, что нежные чувства по отношению к Бузовой у Соловьева все-таки присутствуют.

– Я очень рад, что на моем жизненном пути встретился потрясающий человек, который излучает невероятную энергию добра, счастья и желания быть лучшей во всем, – отметил 31-летний фигурист. – Твой драйв заражает и заставляет идти к своей цели, верить в себя, любить то, что делаешь, любить все, к чему прикасаешься.

Комментарии от интернет-пользователей не заставили себя долго ждать.

– Вы прекрасная пара. С Давой не гармонируют они так, как вы с ней, – заявила одна из подписчиц.

– Столько нежности в ваших словах! – поддержал другой комментатор.

Жених №5: Прохор Шаляпин

Один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса – певец Прохор Шаляпин. Было бы странно, если бы роман с Бузовой не приписали бы и ему. Но есть ли между Бузовой и Шаляпиным любовная связь, пока неизвестно. На вопрос о чувствах к Ольге, который задал ему корреспондент Sobesednik.ru, Прохор отвечать отказался.