"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе

Звезды «Битвы экстрасенсов» объяснили причину расставания Ольги Бузовой с Давидом Манукяном и назвали профессию ее будущего избранника.

– У Ольги Марс находится в знаке Скорпиона, это очень сильное положение. Эта планета определяет отношение к мужчинам, – говорит экстрасенс, астролог Светлана Проскурякова – участница первой «Битвы экстрасенсов». – Но, Марс формирует одновременно напряженный аспект с Юпитером и гармоничный аспект с Меркурием. Это значит, что Ольга умеет общаться, она активный человек и привлекательна для мужчин (это Меркурий). А с Юпитером связаны завышенные требования, провоцирование конфликтов.

То есть можно сказать так: Ольга Бузова хорошо чувствует людей, но ничего не делает для того, чтобы отношения были гармоничны.

Ко всему прочему, по нумерологии Ольга – это 9, что даёт огромную силу, пробивные способности и разрушительную энергию. Она всегда будет в центре внимания, в профессиональном плане все будет хорошо.

А в отношении мужчин у нее завышенные требования, и разрушительная сила будет ей мешать. Ольге очень трудно найти мужчину. Даже если сначала отношения будут прекрасными, большие шансы все испортить. Конечно, многое зависит от неё самой. Детей в ближайшем будущем я у нее не вижу.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном//фото: Instagram

Со словами астролога согласилась другая экстрасенс, финалистка 6 сезона «Битвы» Кажетта.

– Ольга Бузова энергетически очень сильна, как мужчина, а ее молодой человек намного слабее. Я думаю, они помирятся, но априори это не ее человек. Он (Давид Манукян. – Прим. Sobesednik.ru) не вытягивает ее ни энергетически, ни финансово.

В жизнь Ольги Бузовой придет очень сильная личность. Этот мужчина будет заниматься финансами, чем-то связанным с электронными деньгами.

Он влюбится в нее и останется в ее жизни, – уверена Кажетта.