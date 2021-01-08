Это конец: Сафронов раскрыл сенсационную правду о "Битве экстрасенсов" и уничтожил будущее шоу

Популярный мистический телепроект «Битва экстрасенсов» стал все чаще оказываться в центре громких скандалов, особенно это касается последних сезонов шоу. Одной из самых известных стала история о том, как теперь уже бывший ведущий программы Сергей Сафронов якобы предлагал отдельным ее участникам заплатить за подсказки в тех или иных испытаниях. После широкой огласки, которую обрела эта история, продюсеры шоу даже отстранили его от участия в проекте.

Как утверждает сам скептик, ставший ведущим именно на фоне неоднократных попыток разоблачить мошенничество разного рода экстрасенсов и ясновидящих, правда о «Битве экстрасенсов» может оказаться куда более неприятной, чем все истории, которые так или иначе попали в публичное пространство, сформировав вокруг проекта ареал скандальности. Между тем, отмечает телеведущий, он всегда и искренне пытался отыскать хотя бы одного настоящего экстрасенса, который не оказался бы мошенником. В интервью YouTube-каналу Super Сафронов раскрыл такие детали из жизни рядовых участников программы, что своими словами мог окончательно поставить крест на будущем популярного реалити.

«В "Битву экстрасенсов" стараются попасть настоящие шарлатаны, которые потом начинают "доить" людей – я видел сотни подобных случаев: после концерта у меня есть традиция выходить в зал, где я вижу, как люди сидят и ждут, когда все разойдутся, после чего начинают просить помощи и передать конверт с письмом или фотографию тому или иному экстрасенсу. Всегда передавал, а теперь последние лет 5-7 стоят иногда другие, иногда те же самые люди, и просят помощи уже в другом – в возвращении денег. Эти шарлатаны оставляют людей в одиночестве и нищете.

Вы не найдете ни одного интервью, где я говорил, что на "Битве экстрасенсов" все правда. Для меня то, что делают "выпускники" передачи, недопустимо. Я не верю в экстрасенсов, но есть те участники шоу, которые хотя бы соблюдают врачебную этику – не навреди. Они, используя свои знания психологии, заставляют людей поверить, встать с дивана и начать что-то делать. Показательный пример: на одном из испытаний мы приехали к трем женщинам, которые заявляли, что что-то отводит от них мужчин. А дома у них было очень грязно, сами они были грязные и неухоженные, с грубыми голосами. Участница того сезона Елена Голунова сказала им: "Девчата, может вам стоит просто прибраться дома и привести себя в порядок?". Ей ответили: "А мы думали ты экстрасенс, а ты несешь какую-то чушь". Она сказала "хорошо" и провела для них какое-то шоу с ритуалом. Они круто могут держаться на камеру, круто могут смотреть из-под бровей и круто могут создать атмосферу напряжения. Это тоже в какой-то степени дар.

Я всегда надеялся, что не все экстрасенсы мошенники. Мне захотелось найти такого человека, и однажды, я, возможно, такого человека нашел – он обещал мне доказать это на личной встрече, но я на нее не пришел. Вообще, настоящие экстрасенсы – как Дед мороз: все слышали, но никто не видел», – заявил Сафронов.