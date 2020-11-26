Скандал на "Битве экстрасенсов": Сафронова увольняют за мошенничество

На «Битве Экстрасенсов» скандал. Бессменного ведущего проекта Сергея Сафронова отстранили от проекта «за взятки». Что говорит телеканал по этому поводу, а также комментарий самого иллюзиониста Сафронова – в нашем материале.

За мистическим шоу наблюдают миллионы зрителей. Несмотря на годы вещания, недоверие скептиков не ослабевает. Во время испытаний чистоту прохождения обеспечивают ведущие проекта, в отборочных – понятые, обычные зрители. Сергей Сафронов, главный скептик «Битвы» всегда дотошно проверяет участников. Сегодня же появилась новость о том, что он сам же им и помогает. Конечно же, не на добровольных условиях. Некая Алина Вердиш развернула целую акцию против Сергея Сафронова: в своем Youtube-канале она разоблачает телеведущего, говоря о том, что он берет взятки за подсказки на испытаниях. Цены значились в сотнях тысяч. По ее словам, Сафронов обманул ее на полтора миллиона рублей. Женщина приводит в доказательства фото переписок, аудиозаписи.

– Я умею помогать людям, давно этим занимаюсь, но для того, чтобы у меня было больше работы, я пошла в проект, – говорит Вердиш. – У каждого участника своя история, свой образ.

Далее экстрасенс дает аудиозаписи, где Сафронов объясняет, как должен выглядеть экстрасенс и так далее. Мы не знаем, поддельные эти записи, вырваны из контекста, или же настоящий разговор.

Телеканал дал официальное заявление:

– «Битва экстрасенсов» существует уже тринадцать лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов, – предоставили СМИ официальный комментарий. – Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал.

Мы связались с Сергеем.

– Воздержусь от комментариев, пока не разберусь сам! – ответил иллюзионист.

Светлана Киреева.