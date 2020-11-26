Известны даже расценки: все о большом скандале в "Битве экстрасенсов"

Популярное мистическое телешоу «Битва экстрасенсов» выходит в эфир уже не первый год. И точно так же уже не первый раз оказывается в центре громких скандалов. Не так давно поклонников программы в очередной раз расстроили скандальными сообщениями о том, что один из бессменных ведущих «Битвы» вымогал у участников проекта миллионы за предоставление подсказок и преференций. Руководство телеканала, как пишет пресса, поймала Сергея Сафронова едва ли не за руку, а потому оперативно приняло решение об увольнении ведущего.

Более того, экстрасенс Алина Вердиш сумела собрать целый «кейс» доказательств, в которых подробно описывается вся закулисная деятельность Сафронова в рамках шоу.

«В моем распоряжении имеются записи переговоров, большое количество сообщений со слитыми заданиями и даже банковские переводы», – заявил Вердиш в эфире своего YouTube-канала.

Как выяснилось, помощь иллюзиониста и скептика, оказываемая некоторым участникам программы, влетала им в копеечку. За помощь в испытании «Ширма» нужно заплатить 600 000 рублей, а за «Багажник» ценник достигал 900 000 рублей. Каждый последующий этап ведущий оценивал в 200 000 рублей и даже обещал участнице, что поспособствует тому, чтобы она дошла до финала, пишет «СтарХит».

Причем отмечается, что Сафронов для получения выгоды придумывал самые разные ухищрения. К примеру, определить, в каком ряду находится автомобиль с человеком, можно было по незначительной детали, вроде руки, в которой Сафронов держит предмет, принадлежащий спрятанному участнику, а цвет машины определялся по тому, на каком из пальцев ведущий крутит кольцо. А с испытанием под названием «Ширма» ведущий и вовсе не стал ничего изобретать, а просто подробно рассказал участнице, что за занавесом скрывается дирижер, руководящий оркестром по видеосвязи. Этих аргументов оказалось достаточно для того, чтобы руководство телеканала ТНТ отреагировало молниеносно – Сафронов был уволен.

Более того, журналистам, связавшимся с менеджментом ТНТ, на канале подтвердили эту информацию, отметив, что Сергей Сафронов отстранен от участия в проекте в связи с попыткой обмануть коллектив посредством предоставления одному из участников подсказки во время отборочных испытаний. Впрочем, представители канала сказали, что указанный участник впоследствии в финальный состав нового сезона «Битвы экстрасенсов» так и не попал.

Удалось журналистам получить комментарии по поводу этого скандала и у самого Сафронова, однако теперь уже бывший ведущий был немногословен.

«У меня все хорошо, продолжаю работать. А Вердиш будет отвечать за свои слова в суде», – заявил он.

Кроме того, ведущий планирует написать заявление, в котором оспорит клеветническую, как он считает, информацию о себе. Впрочем, если принимать во внимание все материалы, которые опубликовала Алина Вердиш, то можно предположить, что восстановление доброго имени станет для Сафронова крайне сложной задачей.