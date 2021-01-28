"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой

Расставание Ольги Бузовой с Давой не обсуждает только ленивый. Ольга заявила, что рассталась с рэпером из-за того, что тот поднимал на нее руку. Сын Никаса Сафронова, музыкант Лука Затравкин, с ужасом наблюдает за перипетиями в личной жизни звезды «Дома-2».

– Для меня расставание Бузовой – трагедия, – говорит Лука. – Трагедия, что мужчина, встретив женщину, не находит нужных слов и не совершает поступков, чтобы ее удержать. Или еще хуже – решает бросить ее.

Это подло и низко! Даже если Ольга ушла первой, в этом тоже вина Давы.

Значит, он не создал гармонию в восприятии себя, чтобы женщина молилась на него и думала, как же она счастлива рядом со своим парнем.

250-килограммовый Лука признается, что он и сам не против закрутить с Бузовой роман. Он уверяет, что теледива ему с каждым днем нравится все больше и больше.

Ольга Бузова может стать матерью ребенка Луки Затравкина // фото: Global Look Press

– Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться, – продолжает Лука. – Я не исключаю, что Ольга может завоевать мое сердце – большое и трепещущее, хоть оно в данный момент и занято. Могу сказать ей и всем охотницам за моим сердцем: оно может принадлежать одной женщине.

Звездному отцу – художнику Никасу Сафронову – Лука о своем желании закрутить роман с Бузовой пока не говорил. Потому что знает: именитый живописец к Ольге относится весьма скептически.

– В свое время мой отец сделал все, чтобы наша связь с Ольгой не состоялась, – рассказывает Лука. – Когда я ему впервые рассказал о своей симпатии к ней, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы не случилось горе в семье. Хотя я думаю, что Бузова – достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы дать волю своим чувствам. Несмотря на происки моих звездных родственников.

Лука заявил, что готов отдать Ольге Бузовой даже свое семя, чтобы она смогла родить прекрасного ребенка. Напомним, не так давно музыкант сдал биоматериал на хранение в банк.

– Да, мой генофонд сохранен, – улыбается Затравкин. – Его много, хватит на всех.

Если у той же Ольги будет необходимость, я готов отдать ей свой биоматериал, чтобы она стала матерью. Потому что рожать стало не от кого: мужики переводятся.

Мне в социальных сетях пишут женщины, которым хотелось бы тоже воспользоваться моим замороженным семенем, чтобы получить хорошее потомство. Я пока все такие предложения игнорирую, но у Ольги есть шанс.