"Рука превратилась в сплошной синяк": сын Сафронова пострадал после прививки от коронавируса

Лука Затравкин пожаловался на болевую реакцию после вакцинации от ковида: его рука распухла и посинела.

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука стал одним из первых, кто сделал себе вакцину против коронавируса. К процедуре самый большой музыкант страны подошел ответственно. Впрочем, от последствий этого его не спасло.

– Заявление на то, чтобы стать добровольцем, каждый желающий мог подать в Интернете, – рассказывает Лука. – Я это сделал одним из первых, мне хотелось внести свой вклад в развитие нашей науки. Я указал возраст, все свои личные данные и приложил результаты анализов на антитела и ПЦР. Вскоре мне позвонили и сказали, что приглашают для проведения добровольной вакцинации.

В поликлинике Луке провели полное обследование организма. Кроме всего прочего, он вновь сдал тест на антитела.

– Я посчитал, что необходимо вакцинироваться, потому что у меня возрастные родители: мать и отец, – говорит Лука.

Я не хочу подвергать их опасности, потому как очень их люблю. Да и сам я нахожусь в группе риске.

В поликлинике Сафронову сообщили: вероятность того, что ему сделают плацебо, составляет 25 процентов. Но вскоре Лука понял: медики ввели настоящую вакцину.

– Уже в первый день у меня начала сильно чесаться рука в месте укола, – говорит музыкант.

Она сильно распухла. А место укола превратилось в огромный синяк. При этом температура у меня не поднималась.

Лука связался с медиками. Те с такой реакцией организма, видимо, столкнулись впервые. И посоветовали ему наблюдать за местом прививки.

– В результате сильный зуд в области предплечья продолжался целую неделю, – говорит Лука. – Сейчас все прошло, к счастью.