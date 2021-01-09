Это кошмар: сын Сафронова лишился антител из-за пьянства

Вчера 250-килограммовый сын Никаса Сафронова пожаловался, что после первой прививки на ковид у него начались осложнения: рука распухла и превратилась в сплошной синяк. А сегодня Лука Затравкин заявил: несмотря на полную вакцинацию, антитела у него не выработались.

– Я с воодушевлением отправился на вторую прививку против ковида, – говорит Лука. – Все прошло нормально.

Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!

Возможно, вторая вакцина не прижилась, – предполагает Лука. – На данный момент количество антител в моем организме мало. Я по-прежнему соблюдаю все ограничения, сижу на самоизоляции. Из-за этого перестал обновлять даже социальные сети.

Недавно Лука выяснил, почему после второй прививки количество антител в его организме стало меньше. Оказалось, что за день до повторной вакцинации он оказался на юбилее близкого друга. Затравкин выступил, а после выпил пару стопок спиртного.

– Я не мог отказаться другу и не поднять бокал, хотя в обычной жизни не пью никогда, – вздыхает Лука. – Наверное, эта рюмка и оказалась для моих антител губительной. Я подумал, что нельзя пить несколько дней после первой вакцины. Даже не предполагал, что трое суток перед второй вакциной алкоголь тоже запрещен. Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела.

Это говорит о том, что решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей. Сейчас я запросто могу заболеть: количество антител у меня ровно такое же, как у людей, переболевших полгода назад. Теперь я мечтаю сделать третью вакцину, чтобы у меня было достаточное количество антител.